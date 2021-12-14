9 декабря в России грянул общественно-политический скандал. В этот день Владимир Путин провёл в формате видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В ходе мероприятия он неожиданно для себя узнал, что "у России даже нет столицы", ведь "Москва — столица Москвы", "федерацию русских всё больше и больше начинают не любить" и пора отпустить всех, "кто более не хочет жить с нами в одном государстве". В СПЧ публично посоветовали президенту России "отпустить" Кавказ, который не хочет жить по федеральным законам, а также сократить огромные затраты на поддержку режимов и непризнанных республик.

СПЧ является консультативным органом при президенте РФ, который якобы содействует "главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию совета", но на практике не отклоняется от линии партии. К примеру, в июне 2021 года в СПЧ поддержали возрождение практики ГУЛАГа (напомним, только по официальным данным, в советских лагерях системы ГУЛАГа погибло более 1,6 млн человек).

В частности, член СПЧ Ева Меркачева заявила, что использование труда заключённых на строительстве БАМа и прочих объектах позволит избавиться от категорий "обиженных" в колониях. "Когда эти люди будут выходить, заниматься трудовой деятельностью, никто не будет их „прессовать“. Ведь их жизнь зачастую в местах лишения свободы — страшная картина", — сказала она. Спустя несколько месяцев, в октябре 2021 года, весь мир увидел эту "страшную картину", когда проект Gulagu.net получил доступ к видеоархиву ФСИН, содержащему видеозаписи изнасилований и пыток заключённых, и начал их постепенно публиковать.

Один из членов СПЧ преподнёс Путину сюрприз. В частности, кинорежиссёр и сценарист, народный артист РФ Александр Сокуров заявил, что "внешняя политика" России "очень сложная, она даже иногда мне кажется очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация". По его словам, "всё же у нас на довольствии, в нашем полку, и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, насколько я понимаю, надо помогать Сирии". И столь "активная политика требует огромных и военных расходов, и крепких тылов". А вот с тылами, считает член СПЧ, проблема. В качестве примера он зачитал письмо жителей деревни Лужицы, которая является единственным местом в мире, где ещё проживает водь (или вожане) — коренной малочисленный народ северо-запада России. В 2021 году ей исполнилось 521 год, но история деревни близится к концу. Рядом строят газоперерабатывающий комплекс и транспортную развязку, для чего рубят лес в метре от могил на старом кладбище. Просьбы жителей перенести строительство проигнорировали, а ведь, как пишут жители Лужиц, "испокон веков вожане стояли на страже рубежей России и никогда не предавали Россию и с ней не воевали", "ни один вожанин не остался во время войны в Финляндии, куда они были насильно выселены во время Великой Отечественной войны".

"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах. Есть Президент Федерации. А куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва — столица Москвы", — кроме того, сокрушался Александр Сокуров. По его словам, "Кавказ становится мононациональным", "сейчас русских там почти нет", хотя в советское время там было "засилье русских". Он отметил, что "федерацию русских всё больше и больше начинают не любить", с ней "хотят расстаться многие", и в некоторых регионах "шутят, когда возникают экономические проблемы: ничего, русский мужик заработает". Тем временем, заметно "приближение исламской революции", которую "можно предотвратить, но не победить".

"Обращаюсь к Вам ещё раз, как уже говорил: нам пора заняться новой Россией. Давайте поддержим наш великий Север, архангелогородцев, мурманчан, вологодцев, Поволжье, Урал. Давайте построим дороги, восстановим русские сёла, поддержим северный бизнес, восстановим здравоохранение там, на севере <...> Нам нужно сохранить нашу великую северную культур <...> Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью", — заявил в конце Сокуров.

Речь режиссёра и сценариста не получила у Владимира Путина адекватного отклика. "Вы хотите нас превратить в Московию?" — спросил он. "Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" — заявил президент России в сердцах. Не зря, видимо, в кулуарах говорят, что Владимир Путин повторит жизненный путь Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге, не дожив до вынесения приговора Международным трибуналом по бывшей Югославии. Ряд экспертов считает, что в Москве с тревогой наблюдают за процессом в Нидерландах по рейсу МН17. Ожидается, что суд назовёт имена тех, без чьих приказов ЗРК "Бук" не мог попасть в район Снежного — президента России Владимира Путина и министра обороны Шойгу.

Сокуров выступил против преференций отдельных регионов, но наступил Путину на больной мозоль. Например, на днях президент России в очередной раз заявил, что с распадом СССР "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет". "Для них [республик] это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", — в частности, заявил он в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел в эфире телеканала "Россия 1".

"Русские мужики", как выразился Сокуров, содержат регионы, которые "хотят расстаться" с Москвой, а тем временем "тысячи аварийных домов, в которых невозможно жить", "опустевшие заводы, лишившие куска хлеба тысячи рабочих", "дырявые коммуникации, из-за которых каждая новая зима как русская рулетка", "всё это — картина тотальной депрессии Русского Севера, некогда витринного образца советской индустриализации" (вот тебе и цена крокодиловых слёз Путина по поводу распада СССР). Российская пресса пишет, "поразительно, но даже в XXI веке десятки тысяч российских семей вынуждены существовать в немыслимых условиях: в вагончиках, бараках, во времянках и даже в бочках, переоборудованных под квартиры" на Русском Севере. Почти 10% от общей площади ветхого жилья в России располагается в Архангельской области и Карелии. Для сравнения, Чечня получит 5,2 млрд рублей (порядка $71 млн) на строительство жилья до конца 2023 года.

После заседания член СПЧ сделал ещё одно заявление. "У нас в неразвитом состоянии находятся северные наши провинции и регионы... А мы сейчас создаём возможности для обогащения каких-то корпоративных союзов на Кавказе, где строятся огромные стадионы, огромное число очень богатых людей, а в Архангельской области, что называется, палец сосут", — сказал он, отметив необходимость перераспределения бюджета.

Но перераспределять ничего не будут. Целый ряд регионов держится по принципу "нас и здесь неплохо кормят" пока Москва даёт деньги. Как только денежный ручей обмелеет, они задумаются, зачем им Московия, и заявят о собственном суверенитете и независимости. Ведь кроме денег, Владимиру Путину нечего предложить...