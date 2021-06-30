Соратника Навального задержали на борту самолета в 'Шереметьево' и отвезли на допрос

Экс-режиссера YouTube-канала "Навальный LIVE" Алексея Яковлева задержали на борту самолета. Это случилось, когда рейс приземлился в аэропорту "Шереметьево".

Его отвезли в Следственный комитет для допроса по делу о мошенничестве в отношение оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Яковлев рассказал "Открытым медиа".

Режиссер уточнил, что следователь до этого вызывал его на допрос, однако он отказался принимать повестку по телефону.

Яковлев также пояснил, что он проходит по делу в качестве свидетеля.

Отмечается, что расследование против Навального о мошенничестве ведется с декабря 2021 года. Силовики обвиняют политика в том, что он якобы потратил на личные цели 356 миллионов рублей из собранных 588 млн пожертвований.

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Напомним, что Московский городской суд приговорил оппозиционера к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи) по другому делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, после совместного саммита 16 июня с Владимиром Путиным президент США Джо Байден предупредил о мрачных перспективах для России в случае смерти Алексея Навального в тюрьме.