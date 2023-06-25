Россия в июне 2023 года стала похожа на Россию в марте 1921 года. Ростов стал похож на Кронштадт, что рядом с Петербургом, как сто с лишним лет назад. Некоторые вещи в России повторяют те же события, которые мы видим сейчас.

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Кронштадтское восстание, также известное как Кронштадтский мятеж, — вооруженное восстание в марте 1921 года гарнизона Кронштадтской крепости, экипажей кораблей Балтийского военного флота и жителей города против большевистской диктатуры и экономической политики того времени. Событиям на острове Котлин, который являлся главной военно-морской базой на Балтийском море, предшествовали серьезные внутренние проблемы советского государства: присвоение большинства доходов всех граждан и крах промышленности, а также политические разногласия внутри самой партии большевиков. Бунтарский дух балтийских моряков, активно участвовавших в революционных событиях с 1906 года и которых один из известных большевистских лидеров Лев Троцкий называл "красотой и гордостью русской революции", вновь проявился в феврале 1921 года с принятием резолюций экипажей кораблей "Севастополь" и "Петропавловск", содержавших политические требования "Власть Советам, а не партии большевиков!", которые затем поддержали на митинге в центре всей военно-морской базы в г. Кронштадт. После того, как появились слухи о намерении большевиков подавить восстание силой, в крепости был создан Временный ревком, взявший полную власть в городе. Восстание в Кронштадте приветствовали русские эмигранты, готовившиеся поддержать антибольшевистские выступления матросов. 7 марта, после требований властей Советской России о "немедленной и безоговорочной капитуляции" повстанцев, части Красной Армии начали наступление на остров, окончившееся неудачей. Группировка красноармейцев была усилена новыми воинскими частями. Во время второго штурма большевицким войскам удалось, несмотря на значительные потери, захватить крепость, после чего в городе начались массовые репрессии. Восьми тысячам повстанцев удалось бежать в Финляндию. В 1994 году президент России Борис Ельцин реабилитировал участников кронштадтских событий.

Надо понимать, что балтийцы были военной опорой всех политических сил, которые развалили Российскую империю во время Февральской буржуазной революции 1917 года, и были основной ударной силой большевиков, совершивших Октябрьскую социалистическую революцию в Петербурге 1917 года, захватив власти в стране путём переворота. Моряки-балтийцы стали основной военной силой Красной Армии, которая во время гражданской войны 1918-1920 гг., помогла большевикам победить в жестоких битвах. Это означает, что восстание происходило внутри военных формирований, наиболее лояльных к большевикам, которые хотели только добра для всего народа, а не бедной жизни, которую принесла коммунистическая власть во главе с Владимиром Лениным. Восставшие моряки Балтийского флота, три тяжелых года боровшиеся за лучшую жизнь для всех людей, поняли, что при правлении большевиков все стали жить гораздо хуже, чем во времена царской России.

Владимир Ленин оценил неповиновение флота как смертельную опасность для власти большевиков. Ленин и руководство большевицкой партии объявили балтийских моряков предателями, хотя они всеми силами помогали им в совершении двух революций в 1917 году и еще одной в 1905-07 годах, а также одержать кровавую победу в гражданской войне.

Владимир Путин, как последователь большевицкого руководства, где кроме Ленина и Троцкого был его политический кумир Сталин, также назвал войска Вагнера и их владельца Евгения Пригожина предателями, хотя эта группа больше всего сделала для интересов Москвы на поле боя в Украине. Мы знаем, что побудило Евгения Пригожина охарактеризовать министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова как некомпетентных подхалимов и предателей, вовлекших Российскую Федерацию в ненужную войну в Украине. Это, в принципе, знают все, включая высшее политическое руководство РФ, но никто не решился сказать об этом открыто, как это сделал шеф Вагнера. Даже если бойцы группы Вагнер занял Ростов и Воронеж, ей трудно будет прорваться в Москву, если она не получит хотя бы частичную народную поддержку. После обращения президента Владимира Путина к русскому народу, все друзья Пригожина быстро отказались от всех связей с главой Вагнера. Путин и его близкое окружение пытаются устранить всех, кто посмеет открыто сказать, зачем он начал эту кровопролитную войну. Очевидно, участь балтийских моряков в марте 1921 года ожидает группу Вагнера. Я не знаю, действительно увидели ли Пригожин и стоящие за ним товарищи после 16 тяжелых месяцев кровавой войны, что Россия начала рыть себе глубокую могилу на украинском поле боя. Просто факт, что в РФ кто-то отважился мыслить критично, даже если и удивительно, что это закоренелый преступник. В армии Вагнера нет авиации, но есть мотивация, а после драматического обращения Путина и в окружении ЧВК возможно изменение позиции среди многих бойцов.