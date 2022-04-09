Служба доставки СДЭК, которой оккупанты отправляли в Россию украденное, отказалась пересылать товары без кассовых чеков

Российская компания "Служба Доставки Экспресс Курьером" официально заявила об отказе производить пересылку посылок без предоставления торговых чеков о приобретении товаров. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями массного отправления товаров с украинской границы и проверками таможенных органов на территории Евразийского экономического союза.

Об этом сообщается на сайте службы. Сама компания работает в более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

"При принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар. В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг", – оповещают клиентов компании.

Видео дня

Приказ вступил в силу 5 апреля, он действует до выдачи распоряжения о его отмене.

Напомним, что мародерство является отличительной чертой "второй армии мира". Российские солдаты продолжают тянуть из украинских домов все – от стиральных машин и кондиционеров до домашних тапочек и женского белья. Все эти "трофеи" "завоеватели" имеют обычай отправлять женам и матерям по почте в родные края, а те, в свою очередь, весьма гордятся своими добытчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал фамилии мародеров из России будут известны всему миру, благодаря современным технологиям идентификации.