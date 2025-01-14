Сломалось нечто глобальное: в России массово фиксируют потерю доступа к сети Интернет

В России зафиксирован глобальный сбой в работе интернета, коснувшийся пользователей по всей стране. Это повлекло за собой проблемы с доступом к многочисленным онлайн-ресурсам и сервисам.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Пользователи по всей стране сообщают об отсутствии связи с интернетом из-за проблем с провайдерами, такими как "Билайн", "МегаФон", "Теле2", а также с крупными операторами, в частности "Ростелеком" и "Дом.ру".

Проблемы также затронули популярные сервисы, такие как Steam и WhatsApp, которые либо работают с перебоями, либо совсем не доступны. В то же время пользователи отмечают, что Telegram и социальная сеть ВКонтакте продолжают работать без сбоев.

Пока причина такой сбоя интернет-связи не установлена, но это вызвало беспокойство среди россиян.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели новую кибератаку на российский нефтяной сектор. В первую очередь под удар попали ресурсы нефтяной компании "ЛУКойл", помогающей Москве обеспечивать оккупационные войска РФ.

Ранее в ГУР рассказали о борьбе с ВПК России путем вторичных санкций и кибервлияния. В частности, механизм вторичных санкций помогает существенно ограничивать поставки комплектующих в российские предприятия через косвенные схемы и третьи страны.

А кибератаки и информационные операции направлены на дестабилизацию работы российских оборонных предприятий и препятствование их эффективному производству вооружений.

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