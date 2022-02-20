Путинская пропаганда бьёт все рекорды абсурдности. К тому же криворукие провокаторы умудряются оставлять очевидные улики против себя. Интернет полон разоблачениями их фейков. Кто же, несмотря на все это, продолжает смотреть зомбоящик и верить пропаганде, на кого опирается режим? Ответ на этот вопрос лежит не в политической или экономической, а в психиатрической сфере.

Есть в психиатрии такой термин "салонное слабоумие". Это не болезнь, но пограничное состояние психики, одна из форм коституциональной глупости.

Вот портрет страдающего им человека, взятый мной из интернета. Он очень внушаем. У него нет своего мнения и он радостно соглашается с мнением большинства. Он любит высокопарные рассуждения. Обычно это набор штампов. Вы бы не назвали его оригинальным ни в чём. Он не имеет способностей к какому-то творчеству. Он часто шутит, но шутки его — плосковатые и к тому же — повторяются. Он легко поддержит разговор о погоде и прочих банальностях. Он традиционен и консервативен. Это человек шаблона, банальности, массовой моды. У него может быть хорошая память, он может успешно учиться в школе и даже в вузе. Однако, когда ему нужно применять свои знания к действительности или проявлять инициативу — вот тут у него возникают реальные затруднения. Однако к элементарным нуждам повседневной жизни он вполне приспособлен.

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Этот термин появился во Франции и описывал тип завсегдатаев светских салонов. В России пора вводить новый термин "телевизионное слабоумие". Если во Франции конституционально глупые люди заимствовали формирующий их сознание набор штампов в светских салонах, то в России - из телевизора. Более того телепропаганда настолько глупа, а её ложь настолько абсурдна, что поверить в неё могут только конституционально глупые люди.

Однако даже не это самое важное. Создатели мира телевизионного абсурда сами прижились в этом сумасшедшем доме и живут по его законам. Перечитайте описание портрета салонного (в российской модификации - телевезионного) слабоумного. А потом вспомните, что говорят и делают Симоньян и Соловьёв, Шойгу и Лавров, сам Путин. За исключением хороших манер (чай не в салоне), это точный портрет самих пропагандистов, путинской верхушки, капитана этого "корабля дураков", с радостным энтузиазмом ведущего его на рифы.