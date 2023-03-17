Прошел один год и двадцать дней войны. Ничего. Ничего нового. Вообще. Весь день читаю сводки и телеграмм-каналы россиян. Они наступают, уничтожают, громят и отказывают решительный отпор противнику. И на Сватовском направлении, и на Лиманском. И в Бахмуте, и под Авдеевкой, и Марьинке и Угледаре. Короче, везде.

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Почитаешь какого-нибудь бравого военкора Коца, так хоть вешайся… А потом вечером открываешь свежую карту ISW и …. никакого продвижения. Как под копирку вчерашняя карта.

Хочется написать всем этим военкорам: ребята, вы что, издеваетесь? Вы чего нас за дураков держите? К чему эти победные реляции? Ладно украинцы: они защищают свою страну. На них напали - они и защищаются. К ним вопросов нет. Но россияне-то чем заняты? Вы же, типа, агрессоры, не? Злые, могучие, страшшшшные захватчики. Вы напали на соседнюю страну, чтобы захватить ее землю и все такое… Так захватывайте, бл…дь! Хуле вы уже больше года сопли жуете? Потеряли уже под сто пятьдесят тысяч солдат и без счета ранеными, и? Где результат? Как говорится: не можешь срать - не мучай жопу.

Я конечно дико извиняюсь, но иногда просто я хохочу в голос, как будто я смотрю “Камеди Клаб" а не передачу Соловьева, Норкина или Скабеевой. Они на серьезных щах рассуждают кого они потом будут захватывать (после того, как дойдут до Львова): Польшу или Литву? Грузию или Эстонию? А может на Казахстан замахнуться? Понимаете? Это как? У них все хорошо с головой? Для чего этот цирк? Или вот сегодня Путин со своей “Песней о репе". Он, вообще, нормальный? Кто-нибудь может мне объяснить смысл вот этой его фразы: "Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа — хороший продукт, но и за репой тоже нужно будет к нам ехать"? Вот как перед истинным Богом клянусь: не предлагал мне Шольц перейти с помидоров и салата на репу. Репа… Это он, наверное, говорит о “Rübe"?

Я сегодня специально пошел в наш деревенский супермаркет EDEKA. Вдруг, действительно пропали помидоры и салат? Но нет, лежат. Пять сортов помидоров и два - салата. И репа лежит. Белая, красная и черная. В районе 3 евро за кило. Сколько хочешь. Но берут вяло. Не любят немцы репу. Так, только если вегетарианцы…

В нашей же местности народ все больше на свинину с говядиной налегает. Кстати спешу вас успокоить: тоже имеется в продаже. Так что на кошек и крыс (пардон - белок) мы пока не переходим… Откуда эти дикие фантазии про репу, а? Песков! Что происходит с твоим шефом? Вот сейчас, мне кажется, западные лидеры должны всерьез испугаться.

Пока Путин в Украине воюет, им можно делать вид, что они не участники конфликта, а всего лишь помогают Украине. Но “история с репой" все поменяла. Уже нельзя скрыть, что у Путина не все в порядке с головой. Про “репу" - это уже ни в какие рамки… Вспомнился покойный Боря Немцов. Как в воду глядел, когда говорил, что Путин “еб…утый". А “еб…утый" президент ядерной державы - это прямая угроза всем, а не только одной Украине. Мне было и неловко и жутко, когда он, запутавшись в придаточных предложениях, долго и мучительно выбирался из этой истории “про репу".

Бедолага был уже сам не рад, что понес эту ахинею. Он думал, что получиться что-то такое остроумное, легкое, полное издевки, сарказма и блеска. А выродил вместо этого “оду о репе". Тяжеловесную, глупую и нелепую конструкцию, которая лишь отчетливо высветила все его ментальные проблемы… И весь этот трагифарс произошел в годовщину бомбежки мариупольского драмтеатра. Это когда российский самолет сбросил на здание, в котором прятались больше тысячи людей, мощнейшую авиационную бомбу.

Я подробно изучил обстоятельства того, что же случилось в этот день год назад. И я думаю (подчеркиваю: это лишь моя версия событий), что произошел “казус Маринеско". В конце Второй мировой войны советская подводная лодка С-13 под командованием капитана Маринеско потопила на выходе из Данцига немецкий транспорт"Вильгельм Густлоф" полный гражданских беженцев и раненных солдат. Маринеско же утверждал, что транспорт занимался переброской воинских частей вермахта. Так его уверили в штабе флота, когда он выходил на задание. И это было, как потом выяснилось, неправдой. В результате этой атаки погибло около 9 тыс. человек, в основном стариков, женщин и детей.

Так и в этот раз российский летчик сбросил бомбу на драмтеатр, будучи уверенным, что в нем находился штаб знаменитого батальона “Азов". Так, во всяком случае, утверждали накануне этой бомбардировки все российские военные. Эта версия, будучи полной чушью (батальон “Азов" воевал совсем в другой части города и его штаб не мог располагаться в драмтеатре чисто технически), тем не менее через российские паблики и телеграмм-каналы проникла в головы российских генералов и прочно воцарилась там. Разумеется, и армейские разведчики (лишь бы не работать) с умным видом поддакивали: конечно “Азов", именно там, да сидит.

Вот провалится мне на этом месте: своими глазами видел! Эта от начала до конца высосанная из пальца фальшивка обросла к моменту рокового вылета таким количеством подробностей и деталей, что уже никто и не сомневался, что так оно и есть и в драмтеатре сидят ужасные нацисты и бандеровцы “Азова", которых нужно срочно уничтожить. Организация “Amnesty International" провела детальное расследование этой трагедии. В том числе - подробно шаг за шагом выяснила источник появления версии о том, что в драмтеатре находится штаб “Азова".

И вот что я могу теперь сказать. Источником, откуда пошла эта утка является телеграмм-канал военного корреспондента “Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. С него начался разгон по пабликам этой “новости", которая в короткое время настолько прочно обосновалась в сознании российского командования, что с ней уже никто не собирался спорить. И, в конечном итоге, около 600 человек гражданских лиц (в основном женщин и детей) погибли по вине этого персонажа, который “всего лишь" запустил этот фальшак (а че такова?).

И если у кого-то есть сомнения по поводу ответственности журналистов, то вот вам еще один пример того, что бывает, когда человек злонамеренно эксплуатирует свободу слова. И ради того, чтобы выглядеть осведомленным, распространяет заведомую ложь. Как тут не вспомнить, что Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни Юлиуса Штрейхера, главного редактора рупора нацистов, газеты “Der Stürmer".

Я надеюсь, что все эти военкоры, заполонившие интернет своими глубокомысленными высерами, тоже окажутся на скамье подсудимых наравне с Соловьевым, Симоньян и Ко. Я мечтаю, чтобы этот день поскорее настал. И этот день обязательно настанет потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Слава Украине!