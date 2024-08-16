Скоро будет 'хлопок'? Агенты 'Атеш' зафиксировали место размещения комплекса ПВО 'Панцирь-С1' в Воронеже

Партизаны выведали расположение в РФ комплекса противовоздушной обороны российских оккупантов, намекнув, что он может стать стать мишенью для очередной "бавовны". Речь идет о ЗРПК "Панцирь-С1", который стоит в Воронеже.

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Об этом сообщили агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар. Традиционно, в своем Telegram-канале они опубликовали карты с координатами военной цели.

Выявив точки размещения систем ПВО россиян, партизаны обратили внимание на то, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по различным районам города и его окраин.

Агенты собирают информацию о местах боевого дежурства таких ЗРПК и фиксируют любую их активность этих установок.

"Благодаря нашей партизанской деятельности, ВСУ имеют возможность выводить из строя военные объекты в глубоком тылу", – подчеркнули в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 августа украинские БПЛА атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Ударами было разрушено несколько ангаров на северо-западной части аэродрома.

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