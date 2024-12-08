Помните, как под фанфары и литавры начиналась российская интервенция в Сирию? Россия опять сверхдержава, важный игрок на мировой арене! Смотрите, как мы мочим чертей-исламистов за тысячи километров от своих границ! Ура! Поддержали Ассада и получили заморскую провинцию "Сирия" для своей Третье-Римской империи!

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Российский плебс радостно смотрел по телевизору как "наши" самолеты "красиво", как на параде, сносят ракетами под ноль чужие города. Гордость и самодовольство охватывало его, он как бы брал взаймы немного величия у своей "державы" и становился больше в собственных глазах. Мы великие, крутые, мощные!

И вот за пару недель все это заемное величие сдулось, оказалось лажей и туфтой, обратилось в прах. Путинская королевская карета превратилась в гнилую тыкву, запряженную чекистскими крысами.

Есть такой термин - "переоцененная компания". Чаще всего это дешевая, пустая компания, главное достоинство которой - умение пустить пыль в глаза, то есть с помощью пиара и рекламы убедить рынок в своей крутизне. Россия - самая переоценнная компания в мире.

Путинская верхушка пришла к власти с помощью манипулятивных пиар-технологий, это ее главная квалификация. Она умудряется продавать Россию не только собственному плебсу, но и многим в мире в качестве "великой державы", будучи технологически отсталой страной, достижения которой, даже в военной области - пропагандисткий пузырь, который может лопнуть в любой момент.

Сирийская катастрофа Кремля показала как это происходит. Подобная его катастрофа в Украине тоже вполне реальна. Именно поэтому российские власти сейчас так спешно пытаются, уже не особо надеясь победить в бою, решить исход войны в свою пользу с помощью привычного надувания "пузыря величия": агрессивной рекламы ракетного "сверхоружия", дезинформации о своем военном превосходстве и кидания внешнеполитических "понтов".