Школьник поправил Путина на открытом уроке: директор школы его раскритиковала. Видео

В России школьник поправил президента России Владимира Путина, когда тот ошибся в исторических событиях. Он перепутал Семилетнюю войну с Северной.

Общение Путина с учениками, которые являются победителями конкурсов и олимпиад, происходило 1 сентября во Владивостоке, пишет "Медуза". Также обнародовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Так, глава страны-агрессора сказал, что Петр Первый воевал со Швецией во время Семилетней войны. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента. Он уточнил, что та война называлась Северной и продолжалась 21 год.

Позднее директор школы Юлия Рябцева в комментарии "Подъему" раскритиковала ученика. Она считает, что виной всему "молодой возраст, который подразумевает определенную наглость".

"Мой возраст уже не позволил бы таким образом поступать в общении с президентом", – сказала Рябцева.

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостокеhttps://t.co/Uvrs3NGTF0 pic.twitter.com/oKTqBwZLJ5 — РИА Новости (@rianru) September 1, 2021

Семилетняя война длилась с 1756 по 1763 годы. Она затронула все большие государства Европы, но основные боевые действия велись между Пруссией и Австрией.

Северная война велась между Швецией и Россией с 1700 по 1721 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьник потроллил Путина песней с двузначным подтекстом. Это случилось в 2020 году во время визита президента РФ в Липецкую область.