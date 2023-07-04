Уже нет сомнений в том, что товарищ Конашенков открыл школу "молодого бойца" информационного фронта, которую проходят все больше пациентов, так или иначе, светящихся в публичном пространстве. В частности, ускоренные курсы взял начальник этого деятеля – Шойгу и даже сам фюрер. Они теперь рассказывают фантастические саги о том, сколько они уничтожили Пэтриотов, Леопардов и другой знаковой техники, что их производители нервно дергаются и бурчат про себя: "Надо же, мы столько не то, что не поставляли, но даже не производили!"

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Есть мнение о том, что ни оленевод, ни недо-фюрер еще не закончили полный, хоть и укороченный курс обучения. Дипломной работой будет рассказ, который должен стать местью за утопленный крейсер. Кто-то из них должен рассказать о том, что им удалось потопить авианосец ВМФ Украины прямо на рейде Львовского морского порта. Очевидно, что им не составил компании Димон Медведев, поскольку ему эту школу заменяет этиловый спирт и он собственным пешком способен рассказать сагу о Звезде Смерти, сардаукарах и клонах. А если ему поручить эпизод с львовским авианосцем "Степан Бандера", то он просто расскажет, что его насмерть заклевали его собственные утки, домик для которых ему обошелся почти в миллиард рублей.

Тем не менее, "школу альтернативной правды" имеет товарища Конашенкова, безусловно и неистово проходят высшие чины экономического блока правительства. Они рассказывают о том, что их экономика рванула не то, что вперед, а непосредственно на орбиту Альдебарана. Почему Альдебарана? Да просто потому, что академик и генерал Кадыров, очень уважает баранов и потому все, что связано с баранами, доставляет ему невыносимое удовлетворение. В общем эти деятели сейчас просто высыпают ведра цифр этого роста, но как и Конашенкова, одни цифры не бьют с другими.

Например, сейчас они рассказывают о том, что их потери составляют 27 тыс голов, что почти вдесятеро меньше реальных потерь, которые показывают не только ВСУ, но и независимые источники. Но они ведь сами рассказывали о том, что группировка войск, вошедшая в Украину 24 февраля прошлого года составляла около 190 тыс штыков, то почти за полтора года эти потери совсем небольшие и тогда возникает вопрос о том, зачем же пришлось мобилизовать еще почти 450 штыков, плюс к тем 190, что были вначале? Зачем нужны были несколько десятков тысяч зэков имени товарища Пригожина? Оно или потерь нет, или лютая мобилизация.

Примерно тоже самое и с экономическим блоком. Если вы всерьез рассказываете о резком росте промышленного производства, то вслед за этим должны расти другие отрасли экономики, например – пропорциональный рост потребления электроэнергии или транспортных перевозок. А именно транспортные перевозки переживают существенное сокращение. И это несмотря на то, что транспорт сейчас сильно грузится перевозками военной техники с баз хранения. Даже с учетом этого, общие объемы заметно падают и потому, даже их собственные экономисты говорят о том, что официальная статистика не только оторвалась от реальности, но она уже оторвалась от собственных частей и уже под верх забита внутренними противоречиями. И вот сегодня их пресса выдает такое:

"Минфин предложил фронтально сократить расходы бюджета в 2024 году из-за растущего разрыва между доходами и расходами. Глава ведомства Антон Силуанов считает необходимым урезать на 10% расходы по всем статьям, кроме социальных и "защищенных" (и военных – ред.)"

То есть, тут что-то одно из двух, либо секвестр из-за резкого спада экономики, либо невыносимый рост. И там уже наблюдатели разводят руками и говорят: "Минуточку, у меня все ходы записаны!", а им в ответ: "Товарищ Конашенков! Ваш выход!"