Шесть лет колонии за стихотворение Шевченко: в России устроили судилище над 19-летней девушкой. Фото и видео

В России 19-летнюю Дарью Козыреву могут приговорить к шести годам колонии общего режима за "дискредитацию армии РФ". Поводом для обвинения стали действия, связанные с Тарасом Шевченко — в частности, цитата из "Завета", наклеенная на памятник в Петербурге и интервью для проекта "Север.Реалии".

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Об этом сообщает издание zona.media. 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Дарья наклеила на памятник Тарасу Шевченко лист со строчками из "Завета": "Похороните и вставайте, Оковы порвите И вражеской злой кровью. Волю окропите".

Этот символический поступок русские власти трактовали как уголовное преступление. Позже к делу добавили еще один эпизод – интервью Дарьи, где она выразила антивоенную позицию. Оба случая объединили в дело по статье о дискредитации армии.

На процессе со стороны обвинения звучали не только абсурдные утверждения, но и ксенофобные намеки. Светлана Друговейко-Должанская подвергла критике экспертизу обвинения. Прокурор Русских в ответ попытался намекнуть на украинское происхождение фамилии Друговейко-Должанского.

Подверг критике экспертизу обвинения и лингвист Игорь Жарков. На этот раз прокурор Русских намекнул на еврейское происхождение Игоря Жаркова, спросив, какое отчество у его отца, если отчество Жаркова – Вениаминович.

Аргументы защиты суд во внимание не принял. Все замечания адвоката Рафаиля Полякова по поводу многочисленных процессуальных нарушений, абсурдности лингвистической экспертизы и отсутствия преступного намерения со стороны Козыревой также были проигнорированы.

Именно интервью, ставшее вторым эпизодом дела, было смонтировано и опубликовано журналистами — Дарья к техническому процессу не имела никакого отношения.

Успела в суде выступить и сама Дарья Козырева. Она рассказала, что Тарас Шевченко является ее любимым поэтом, и в его стихах не может быть дискредитации армии Российской Федерации, поскольку он жил в то время, когда еще не существовало Российской Федерации. Мотивом для своих антивоенных акций Дарья назвала "успокоение собственной совести".

Дарья отказалась признать вину, назвав статью, по которой ее судят, преступной и противоречащей Конституции РФ. Она прямо заявила: "Самодискредитация этой армии достигла предельного значения. И, соответственно, любое высказывание имеет право дискредитировать уже ничего не может".

Свое последнее слово Дарья начала со строк Тараса Шевченко: "Наша дума, наша песня. Не умрет, не погибнет… Вот где люди, наша слава, Слава Украины!". Прокурор прервал ее с требованием перевести украинские слова. Козырева только улыбнулась и продолжила – на украинском.

10 апреля 2025 года судья Оврах объявил о завершении судебного следствия. Прокурор потребовал шесть лет колонии и немедленного заключения под стражу. Приговор должен быть вынесен 18 апреля в 17.30.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Ростове-на-Дону так называемый военный суд противника вынес "приговоры" 23 украинцам, в разные годы служившим в полку "Азов". 11 из них осудили заочно, поскольку они уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

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