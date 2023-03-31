Семья депутата Госдумы Сокола отбеливает имидж РФ за границей, пока он 'светится' на фронте – Nowiny Polskie

Пока российский депутат Сергей Сокол "светится" на фронте, его супруга Дарья Воронкова спасают имидж России на международной арене. Он "отправился в военкомат" в конце прошлого года.

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Об этом сообщает польское издание Рolskienowiny. Примечательно, что война играет на руку множеству российских депутатов, в том числе и Соколу.

Как говорится в источнике, война в Украине выгодна для элиты Российской Федерации. Путинские депутаты и чиновники используют "СВО" для того, чтобы скрыть свои коррупционные схемы и остаться у власти.

Аналогичное "участие" в войне принимает депутат Госдумы Сергей Сокол. С 1990-х годов он прославился отмыванием бюджетных денег на должностях генерального директора ОАО "Норильскгазпром" и заместителя губернатора Иркутской области и Красноярского края.

Сокол избежал ответственности благодаря своему политическому чутью – он поддерживал Владимира Путина еще до того, как его избрали президентом. Неудивительно, что Сокол перешел на должность главы филиала Госкорпорации "Ростехнологии", где занимался "освоением" госзаймов на миллиарды рублей.

Чтобы еще раз доказать свою лояльность Путину, Сергей Сокол в конце прошлого года "пошел в военкомат" и был направлен в оккупированную Луганскую область. Сейчас Сокол публикует в соцсетях свои фотографии в военной форме. Конечно, фотографии сделаны не на передовой, а в тылу.

Пока Сергей Сокол "светится" на фронте, его супруга Дарья Воронкова спасает имидж России на международной арене. Дочь профессионального дипломата, прозванная в узких кругах "самой богатой женой Сибири", в настоящее время является руководителем отдела развития международного бизнеса в филиалах "Росатома". Его основная задача — найти пути обхода западных санкций и обеспечить доставку подсанкционных товаров в Россию в виде грузов, необходимых для безопасности энергетического сектора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на депутата так называемой Госдумы России, первого зама главы комитета по молодежной политике Игоря Кастюкевича. Он способствовал распространению оккупационного режима на временно захваченных территориях юга Украины.

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