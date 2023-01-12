Сбежали из ''царства лжи'': на РосТВ показали беженцев из Италии, приехавших в Луганск за ''настоящими семейными ценностями''. Видео

Российский телеведущий Андрей Малахов отыскал итальянцев, которые "сбежали" из Италии в Луганск. Счастливые иностранцы рассказали, как им нравится "русский мир".

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Об этом сообщил Telegram-канал "НеШутки". "Беглецы" назвали Италию "царством лжи"(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В эфире передачи "счастливые иностранцы" рассказали, как им хорошо живётся в дали от европейских ценностей.

"Я сразу заметила, как подается информация в России и в Италии. Это две совершенно разные информации. Здесь все объективно, а там – сплошная ложь. Это невыносимо. Это царство лжи", – заявила приглашенная гостья.

Второй гость эфира отметил, что у итальянцев и россиян "много общего". Поэтому иностранец твердо решил оставаться в Луганске, ведь он желает "русского мира".

Он настолько "влюбился в Донбасс", что открыл там собственную пиццерию.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ани Лорак, родившаяся на Буковине, цинично подыграла российской пропаганде. В новогоднюю ночь она позвонила брату в Украину, где как раз происходила очередная террористическая атака россиян. Услышанное из уст собеседника огорчило исполнительницу, но не настолько, чтобы рассказать поклонникам в РФ, какой кровавый режим они поддерживают.

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