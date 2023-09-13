Российский Ростов атаковали дикие кабаны, неизвестно откуда взявшиеся в городе. Один из них напал на детей в жилом комплексе. Его родственников заметили и в других жилых районах – они бегали по местному парку и бросались под машины.

Видео дня

Видео с дикими кабанами публикуют российские паблики. Как вепри оказались посреди города и что с ними случилось дальше – неизвестно.

На одном из обнародованных видео видно, как дикий кабан напал на детей во дворе ЖК Парк Островского. Никто не может сказать откуда взялось животное, но оно внезапно оказалось рядом с детьми и стало за ними гоняться. Дети с криками пытались убежать от кабана, но он догнал и сбил мальчика. Однако дикое животное не стало нападать на него, а убежало в другую сторону.

"По словам очевидцев, сейчас вепрь носится по округе с разбитым в кровь пятаком - в последний раз его видели на площади Энергетиков, он выламывал забор в парке", – сообщили в сети.

Стаю вепрев заметили в местном парке Островского. Трое диких животных носились по газону, гоняли дворовых собак и даже умудрились сломать забор.

После этого один из кабанов выскочил из парка на проезжую часть и попал под машину. Водитель не успел своевременно сориентироваться и сбил животное. Однако кабан не слишком пострадал, он сразу же вскочил и побежал в сторону Театрального проспекта.

Как сообщили местные Telegram-каналы, полиция никак не отреагировала на проделки диких животных в центре города. Также не сообщается, откуда вепри там появились.

Очень возможно, что вскоре российские пропагандисты сообщат, что эти дикие кабаны убежали из придуманных "рупорами Кремля" биолабораторий в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что США возобновили строительство биолабораторий в Украине. Теперь на болотах ждут "вылет боевых комаров".