В ленте постят юмористический тест на имперскость. Смысл в том, что как бы не ответил на него россиянин, его все равно запишут в империалисты.

Многим смешно. Мне нет. Недавно одна украинская активистка сказала мне, что каждый человек, выросший в России, в той или иной степени получил имперскую закваску. Я поначалу возмутился, а потом стал вспоминать своё детство босоногое и понял, что она права. Нас воспитывали империалистами и ксенофобами.

Десятилетиями россиянам внушали в школе, вещали из телевизора и радио, что другие народы "сплотила навеки" их "великая Русь", русские создали самую большую державу, они – старший брат других, а Россия – "щедрая душа" всех защищает и всем помогает. А из очередей, троллейбусов, курилок неслось другое, более откровенное: нацмены – зверьки, ч-ки, х-хлы оборзели, мы всех кормим и т.п. В Москве ещё свой был имперский пафос – гордитесь, что вы москвичи, жители столицы великой сверхдержавы, Киев или Тбилисси – это наша провинция.

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Трудно было всё это проигнорировать, хотя бы в какой-то степени этим не отравиться. Вам удалось? Снимаю шляпу. Другие возят это имперское ксенофобство с собой по всему миру, адаптируя его под местные реалии: в Израиле, Германии, США. А мне всю жизнь, следуя завету классика, приходится его из себя буквально выдавливать.

Казалось бы, мне, как еврею, легче было защититься от имперского влияния. Я был в этой империи чужим и хотел из неё свалить уже тогда.

Однако оказалось, что это не совсем так. Да, в империи евреи были изгоями. Но помимо государства существовала "великая русская культура и могучий русский язык". И здесь культурный еврей ощущал себя своим, был как рыба в воде.

Мы думали найти спасение от империи-государства в его культуре, но попали в ловушку. Культура для нас стала оправданием империи.

В российском общественном сознании имперская культура – единственно великая, а культуры малых, "покоренных" народов – вторичны, второсортны. Это ощущение культурного превосходства семья и школа формирует с раннего детства.

Имперская культурная спесь и снобизм оказались не чужды и многим российским евреям, включая, например, великого Бродского. Русская культура вместе с английской, французской, немецкой, итальянской воспринималась частью "высшей культурной лиги". Было приятно ощущать принадлежность к ней, а не к каким-то "провинциальным". За культурной идентификацией, шла политическая принадлежность, империя в какой-то момент становилась "своей". Меня тоже не миновала чаша сия.

Тест на имперскость может быть предельно короток и прост: родился и вырос в России? Значит был заражён в той или иной степени имперством. Осознал это? Тогда есть шанс на выздоровление. Не осознал? Значит и шанса нет.