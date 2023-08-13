И об Эльвире, повелительнице финансовой тьмы.

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Если бы у меня была возможность, как Таносу, щелкнуть пальцем и отправить в небытие одного российского функционера, первым в списке был бы, конечно, путин. Не потому, что он там какой-то темный гений, и даже не по справедливости. Потому что каждый диктатор не правит единолично, даже тоталитарный диктатор не может все делать сам.

Далее текст на языке оригинала.

Механізм керування диктатурами непогано описаний, диктатор в таких системах виступає балансиром інтересів певних груп, які отримують переваги від диктатури. Тут спецслужби, там армія, тут впк, там експортери природних ресурсів і так далі. Навіть якщо диктатор повністю сформує свою еліту з власних кентів, охоронців, поварят та друзів, запорукою його виживання буде те, настільки технічно він їх всіх між собою стравить, розсварить і наскільки ефективно буде потім вирішувати конфлікти між ними. Посилюючи слабких та послаблюючи сильних, диктатор може правити вічно.

Влада в рф не змінюється багато років, тому що путін створив систему балансів, яка може і не дуже щоб ефективно керує росією. Але ця система ефективно виконувала єдину функцію – збереження влади путіна. До моменту бунду поварьонка, система розрулювання конфліктів всередині рф працювала добре. І зараз все ще працює. Путін центральна точка балансів росії. Якщо його прибрати, то система балансів між вигодонабувачами ренти, регіональними та силовими елітами зникне, і почнеться пєрєдєл та бєспрєдєл, які в піковому моменті можуть призвести до громадянської війни і навіть до подальшого розпаду росії.

Тому, якщо б я міг вбити когось одного в рф просто клацнувши пальцями – то це б був путін.

У випадку, якщо б путіна вбити було неможливо, то я обрав іншого російського функціонера. Без всяких сумнівів я б обрав Ельвіру Сахіпзадовну Набіулліну, голову центробанку рф. Не Бортнікова, не Шойгу, не якихось там генералів, не Сєчіна, не Шамалова, не Тімченко, не Ковальчуків чи Ротенбергів, не Міллера чи Чємєзова, не когось ще. А саме Набіуліну.

Вона самий ефективний і самий небезпечний з наших ворогів. Такий собі Шпеер путінського режиму. І як і Шпеер, скоріш за все Ельвіра переживе путінський режим, бо людина з такою кваліфікацією буде потрібна будь-якій наступній владі рф, або її уламків. І навіть у випадку, якщо над рф буде встановлено протекторат західних держав – Ельвіра отримає червонєц, відсидить і вийде живою. Як і Шпеер.

Я не знаю, як так сталося, хто там пітуну зміг пояснити що таке макроекономіка, але Ельвіра користується повною та тотальною довірою путіна. Тотальною. Не назву її найбільш довіреною людиною путіна, бо про початок повномасштабки він її не повідомив. Але у питаннях, які стосуються саме економіки та макроекономічною стабільності росії в неї повний карт-бланш. Їй простять будь-які зальоти та помилки, тому що зальотів в неї нема, а помилок не так вже й багато.

На фоні ресурсів, якими вона оперує, Ельвіра майже безсеребреник в рф. Її чоловік був ректором ВШЕ та міським депутатом. І всьо. Її син научний співробітник в ВШЕ. Не голова держкорпорації, не власник рентної компанії. Ви не знайдете розслідувань про її маєтки по всьому світу, в неї немає величезних палаців в рф. Принаймні особистих нема, а так вона може користуватися будь-якими. Якщо забажає.

Тим не менш, коли ви чуєте, що санкції все ще не привели до падіння росії, будьте певні, це сталося через роботу Набіулліної. Так, Ельвіру ненавидять в рф всі. Критику Ельвіри дуже часто можна почути від топових спікерів рф, Соловйов може возити її обличчям по полу в своїх ефірах. Але їй за те нічого не буде.

Саме вона відповідальна за те, що російська економіка все ще існує. Саме вона балансує всі піруети власного керівництва і інших кентів путіна. Вона виводила рф з кризи 2008, вона балансувала все в 2014, вона знову стабілізувала російську економіку після початку повномасштабки в 2022. Як їй це вдається - я хз.

Після початку повномасштабки була надія, що її зжруть чекісти. Але вона зжерла сама їх емісара в центробанку за пару місяців.

Це дуже дивна ситуація коли в тотально патріархальному ксенофобському російському суспільстві, два топових представника з найбільш ефективною роботою це жінки – сама Набіулліна (до того ж башкирка) і донедавна її перша заступниця Ксенія Юдаєва (єврейка). Але це факт.

Команда Набіулліної може знаходити нетривіальні рішення в поточній війні. Чого вартував розрахунок центробанку рф, який дозволив росії нівелювати в 2022 одні негативні наслідки від санкцій іншими негативними наслідками від інших санкцій. Титанічна робота. Дуже точний розрахунок. Проти Набіуліної також грає гарна команда в США. Історія з прайскепом на нафту, явно була створена з урахуванням "ефекту Ельвіри", тому її розгортали за межами фокусу Набіулліної. І тому прайскепи виявилися достатньо ефективним рішенням. І вже в єпархії Ельвіри виникли проблеми. Але вона, скоріш за все, їх вирішить.

Зараз Набіулліна послідовно розмінює вирішення тактичних проблем на створення стратегічних ризиків. Стратегічні ризики можуть реалізуватися завтра, можуть ніколи, але тактичні проблеми вона вирішує в моменті і вирішує дуже добре. На жаль.

Звісно Набіулліна працює не в вакуумі. Її чоловік створив систему еволюції економічних еліт в рф, які відправляються працювати у відповідні міністерства та центральні органи. І в сам центробанк рф. Як спеціалісти. Зараз ця система зламана(сподіваюсь що зламана), але інерції вистачить ще на довго. На жаль.

При побудові будь-яких економічних планів протидії росії завжди варто враховувати "ефект Ельвіри". На жаль треба.

Тут багато "на жаль" бо ефективних ворогів варто поважати. І враховувати їх протидію і здатність вигрібати з надскладних ситуацій. Просто треба враховувати.

Ну або зробити так щоб вона зникла.