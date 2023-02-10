Блог | Александр Верум: Русские умирать на войне не хотят: пора отправлять таджиков, узбеков и кыргызов

"Любишь жить в России – будь готов воевать за неё… А ТОЧНЕЕ УМЕРЕТЬ ЗА НЕЁ…". Забыли дописать последние слова, которые более реалистично вещают. Кому ведь хочется умирать? Вот и истинно русские парни – "славяне" не хотят умирать на войне. Да и настрадались они уже, хватит, пора отправлять в таджиков, узбеков, кыргызов, которые ранее приехали искать лучшей жизни...

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Такое предложение прозвучало от главы СК России Александра Басткрыкина: отправить в зону СВО наших новых граждан. Ведь только в 2022 году почти 700 тыс. выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана стали гражданами РФ и могут пользоваться всеми благами, на которые имеет право гражданин России. Но, с приобретением гражданства, появляются не только права, а и обязанности – говорит Бастрыкин.

Как они любят говорить, Москва – для москвичей? А россия для – русских? Думаю, что это не предложение, а анонс для всех мигрантов с паспортом РФ. Почти 700 тыс. одобренных заявок на гражданство во время кровопролитной войны, и невероятное совпадение – Бастрыкин предложил отправить в зону СВО 550 тыс. человек из числа мигрантов.

Все просто, желание сохранить собственный алко-генофонд было очевидным, в конце концов пойдут воевать те, кто очень хотел обрести российское гражданство. Неугодные трудовые мигранты создают большую нагрузку на социальный сектор и здравоохранение, что не выгодно россии… И после отказа в поддержки со стороны членов ОДКБ и отсутствия добровольцев (кроме заключенных Пригожина), власти рф готовят организовали собственных "добровольцев" из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, за одно и чистку проведут…

Те, кто еще не понял какая цена российского паспорта, советую хорошо подумать.