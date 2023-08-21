"Рубль сдох, а Путин кинул страну": на российский сервис Open StreetMap совершили атаку, напомнив о преступлениях оккупантов

Гражданам государства-террориста России напомнили о военных преступлениях путинской армии в Украине. Также россиянам рассказали, сколько их соотечественников погибло на войне.

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Приоткрыть глаза на правду россиянам попытались с помощью атаки на сервис Open StreetMap. Карты с красноречивыми названиями появились в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вместо названий ряда улиц в Москве сервис Open StreetMap отображает факты о военных преступлениях российской террористической армии. Также гражданам РФ рассказали, сколько на самом деле оккупантов уничтожили на войне в Украине.

Стоит отметить, что больше всего видоизменился центр Москвы. Вместо названий улиц появились надписи "Рубль сдох", "рашка сдыхает", "путин кинул страну" и другие факты о России.

К слову, каждый зарегистрированный пользователь сервиса Open StreetMap может вносить изменения в названия локаций и улиц, поэтому появления данных о потерях россиян и о курсе рубля не является делом рук хакеров.

Напомним, 15 августа курс доллара в России достиг исторический отметки в 101 рубль. При этом официальная пропаганда утверждает, что экономика РФ продолжает расти. Давление на российскую экономику увеличивается, так как импорт растет быстрее, чем экспорт, так же, как и военные расходы.

Ранее сообщалось, что экономика России находится в таком беспорядке, что высшие должностные лица страны начали публично противостоять друг другу. Проявление разногласий произошло на фоне падения рубля, который в этом году снизился примерно на 20% по отношению к доллару США.

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