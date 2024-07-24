Если на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. Это чеховское выражение очень удачно описывает положение вещей на Ростовской АЭС. Как я уже писала, на прошлой неделе на Ростовской АЭС произошла очередная авария. Это привело к многодневному обесточиванию ОРДЛО и Ростовщины, а судя по тому, что в ОРДЛО и на Ростовщине ввели почасовые отключения, авария до сих пор не устранена, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

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Далі текст мовою оригіналу.

Це не перша надзвичайна ситуація на Ростовській АЕС, скажу більше, це стабільність по-російські, бо навіть населення звикло до аварій на РАЕС та шуткує, що вислів "Ростов весь светится" має цікаве значення.

Аварії на РАЕС почалися з самого запуску, й стабільно відбуваються на кожному з енергоблоків. Але найчастіше "гуморить" четвертий енергоблок, який будували поспіхом та запустили у 2018 року, готуючись до анексії Криму та Донбасу. Як кажуть спеціалісти з Ростова, там повно браку, як у швах, так й у фундаменті, охолоджуючи резервуари розраховані на 3 енергоблока, а обслуговують 4. Не здивуюся, бо в срср, як й на росії, все ліплять з гімна та палок, з "божою поміччю" та на авось. "Авось" взагалі найулюбленіша російська стратегія, тому вірю, що саме так й будували.

Від запуску 4-й енергоблок пропрацював трошки більше року й "появилась трещина", де саме, невідомо, це лише чутки з соцмереж, але саме з того часу почали писати, що на РАЕС гинуть люди, хоча офіційно все звісно заперечується.

Офіційно російська влада визнала лише аварію, яка сталася на Ростовській АЕС 21 жовтня 2021 року, коли на АЕС стався витік пари через дефект зварного шва на другому енергоблоці. Надалі тиша. Про аварії дізнатися можна лише через блек-аут, який стабільно накриває Ростовщину та через соцмережі, які починають гудіти й сипати рекомендаціями, який йод краще пити, щоб запобігти ураженню.

Чому так? Ну, достатньо згадати аварію на ЧАЕС, коли радянські чиновники вивозили родини, люди йшли за їх вказівками на парад, а про аварію запитали з закордону, бо зафіксували викид радіації. На росії, як відомо, "потерь нет", тому навряд чи ростовчан попередять про загрозу, але ось світовий моніторинг обдурити буде важко. Зараз у МАГАТЕ достатньо інструментів відслідковування радіаційної небезпеки. Росіяни, як завжди, дізнаються все в останню мить. "В останню мить" – дуже гарний вислів, як казала моя бабуся, "хай йде Богу в вуха".

Ця аварія мене трошки зацікавила тим, що перший раз за весь цей час, інформаційний вкид про "мы все умрем, радиационное облако движется вглубь россии" запостили проросійські пабліки та блогери. Більшість інформації йшло з ресурсів, які знаходяться в ОРДЛО. Тобто проросійські інформаційні групи влаштували гвалт "авария на Ростовской АЭС, россия умирает", зробили усе, щоб акцентувати увагу інформаційних ресурсів на цій події з аварією.

Звісно ж, така новина одразу була підхоплена журналістською спільнотою, але без детального аналізу чи перевірки, то трошки потримала у напрузі й порадувала українського читача "радиационное облако движется на Самару".

Але не так сталося, як гадалося. Аварія була, наслідки ще не ліквідовані, ОРДЛО та Ростовщина знеструмлені та на віялових відключеннях, але шаленого радіаційного викиду не зафіксовано. Те, що аварія була велика, ніхто не заперечує, бо 16 липня року на півдні росії без електрики залишилося кілька мільйонів людей. Без електроенергії залишилися мешканці Елісти, Краснодара, Таганрога, Ростова, Анапи, Армавіра, Севастополя, Новоросійська та інших населених пунктів.

Про блек-аут повідомила влада Дагестану, який також запитано від Ростовської АЕС. Обмеження запровадили у Дербенті, Хасавюрті та Кізілюрті, Каякентському, Дербентському, Ахтинському, Цумадинському, Шамільському, Гергебільському та інших районах. Зникло світло й в ОРДЛО, яке також залежить від Ростовської АЕС. В ОРДЛО та новоокупованих районах, зокрема у Маріуполі, виникла паніка, люди через соцмережі шукали дозиметри.

Наразі світло на Ростовщину та в ОРДЛО повернули, але споживачі отримують його погодинно, введені графіки віялових відключень. Так що у запевняння офіційних представників на Ростовщині та в ОРДЛО не повірили, бо ж, багато хто з мешканців ОРДЛО пам’ятає "все хорошо", під час Чорнобильської трагедії.

Губернатор Ростовщини, сумно підкреслив, що й без аварій на АЕС, надавати споживачам електрику дуже важко, бо існує зношеність мереж, трансформаторів та підстанцій.

Про це давно кажуть експерти не тільки українські, а й російські. Якщо Україна оперативно відновлює пошкоджені системи, трансформатори та має більше новітні мережі, то на росії жодне ураження чи пошкодження електричної системи не буде оперативно відновлено, та приведе до тривалого відключення. Це країна "нано-технологій", яка більше схожа на руїну з пліснявою. Фактично усе, що є на росії, експлуатується з часів забудови срср, трошки осучаснено, але не більше. Комунальні системи росії мають понад 80% зношеності й просто завершують свій виробничий цикл.

Але повернемося до наших баранів, тобто до аварії на РАЕС. Чому росіяни зробили вкид про "радиационное облако, которое идет на Саратов"? Чому акцентували увагу на аварії? Й чому пік інформаційного шуму прийшовся на український сегмент соцмереж?

Ось це мене зацікавило дуже сильно. Це означає, що Ростовська АЕС стає частиною війни. Можливо РАЕС й буде та сама рушниця, яка встрелить в останньому акті.

Тому сьогодні пофантазую чи спрогнозую кілька варіантів дій на тему, якщо РАЕС, тобто "рушниця", таки "вистрелить". Перше, це буде дуже вигідно самій росії. Це просто буде "подарунок долі", яким путін може скористатися, щоб змінити хід війни, санкцій, та відношення міжнародної спільноти до росії.

Постраждалих та жертв в нас люблять.

Емпатичні виступи політиків, скорбота на обличчях журналістів, стурбовані захисники екології, сумні люди з оклунками, яких евакують, сльози дітей крупним планом. О, росія вміє режисерувати, знімати та представляти трагедії. Варто згадати "рязанський сахар", Норд-Ост, Беслан.

Екологічна радіаційна катастрофа могла б дати плюси у карму росії, змінити до них ставлення світу на співчутливе та допомогти росії зняти санкції, бо ж треба рятувати світ від ядерного забруднення. Тому підрив, ой, тобто аварія на РАЕС, дуже вигідна росії, щоб, наприклад, вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, закінчити "сво", бо ж "отечество в опасности".

Це б дало змогу путіну перетворитися з ворога на жертву, та зберегти обличчя перед росіянами – "мы прекратили сво, так как надо помогать своим людям". Світ емпатично ридає, папа Римський заламує руки у жалобі, ООН стурбовано стурбується. Це гарний привід для послаблення санкцій, ввезення товарів, в тому числі й для продовження та відбудови виробничого циклу для озброєння. Гарне прикриття для відновлення відносин росії та міжнародної спільноти.

Звучить, як фантастика, але є ми ж просто моделюємо, розмірковуємо. От мене, наприклад, турбують оці "аварії", бо ж Ростов – це не просто місто, а Ростовщина – це не просто регіон, це військовий округ, який має щільне скуплення військової техніки, зброї, людей, складів з боєприпасами. Якщо там буде радіаційне ураження, то на фронт поїде техніка, яка "фонить", підуть люди, які "світяться", та в нас полетять снаряди, які теж будуть небезпечними, бо ж вони лежали на складах Ростовщини й потрапили під забруднення та випромінювання.

Радіаційний моніторинг має вестися на фронті та у містах потрапляння російських снарядів вже вчора. Ще ця ситуація вигідна росії з причини, що 100 км зона буде абсолютно мертва. Тобто прикордоння Луганщини теж буде уражено настільки, що буде непридатне для життя. Ось вам гарна санітарна зона від страшного НАТО.

Абсолютно дешево, без зайвих витрат. Можливо тому в ОРДЛО зараз дуже сильна агітація, щоб люди виїжджали на росію? Хоча… й забудова росіянами тут ведеться дуже активна. Але, росіяни, як таргани, можуть жити навіть у самому реакторі.

Про санітарні зони та їх важливість, щоб захистити росію від НАТО, путін вів розмови вже давно. Радіаційна аварія, гарний й дешевий привід створити таку зону, яка б відлякувала людей.

Так, варіантів дуже багато й усі вони не так собі й погані для росії. Скажете, жертви, ураження землі, невже путін піде на таке? Ой-вей, вам війни мало, розтрощених лікарень та дитячих майданчиків? Колись теж казали, що росіяни теж люди й на нас війною не підуть, а путін не дурний, щоб таку війну починати, мені ось не вірилося, то ці сценарії для мене не такі вже й фантастичні.

Чи погано це для нас? Звісно ж, бо буде й наша земля уражена, ні для чого непридатна, мертва. Буде багато біженців, бо ж це зараз вони "республика" та "русские люди", а як припече, більшість мешканців ОРДЛО дістане український паспорт й пробіжить сюди, бо вже знає, як воно жити по-руські. Про зброю, яка може ще й нести радіаційну загрозу, я вже писала. Випалена земля, нова "Прип’ять". Знову ж таки, гарний козир для Кремля, якщо річ піде про поступки щодо ОРДЛО. Така собі "санітарна зона".

Що цікаво, ось мешканці мого міста, можуть підтвердити, у 2014 році, коли все починалося, в нас було дуже багато розмов, щодо того, що росія забирає Донбас, щоб утворити саме санітарну зону від Європи та НАТО, й ця зона має бути без людей. Тоді в це не повірили, більше, почали казати, що це ідея України, а не росії. Хоча на російських мапах, було саме так й зазначено.

Тому мені не сподобався, хоча й зацікавив цей "білий шум" про "радиационное облако идущее в глубь россии". Росіяни ніколи не роблять щось просто так. Це була якась інформаційна підготовка. Аварія використана дуже вдало.

Що ще цікаво, влада Ростовщини, постійно збільшує кількість українських БПЛА, які кожну ніч атакують цей регіон. З 4 дійшли до 47 дронів, які "успішно збивають".

Кожен день на Ростовщині губернатор починає з того, що звітує, про кількість "збитих" українських БПЛА та те, що ніхто не постраждав. Таке враження, що ростовчан перевели у режим тривоги та страху. Це може бути підготовкою до теракту, або заохоченням йти воювати, або ж щоб не було питань щодо зростання цін, бо ж "вот видите, напали, мы сбиваем, лучшее в мире ПВО".

Напруження у регіоні зростає. Ні, звісно наші БПЛА долітають й проводять успішні операції, як на мене й 47 малувато, треба 142 мільйони дронів, щоб кожен росіянин отримав подарунок на голову, але я ж бачу, як ростовчан тримають у стані тривожності й трошки прибрехують по російській традиції.

От, я казала, що спостерігати за Ростовщиною цікаво. Що ж, тривожність, вона зараз всюди. Але, те, що бумеранги почали повертатися до росіян, трошки розправляє крила. Нарешті війна повертається туди, звідкіля прийшла. Щодо ростовської "рушниці", я не Ванга й не провидиця, це просто спостереження людини, яка 24 на 7 вже 10 років живе війною й ловить кожен її рух.