Росію чекає "холодне літо 23". Під Бахмутом вже загинули чотири кримінальні авторитети. Десятки — на волі. Тисячі їх "підлеглих та коллег" мертивими чи живими вже повернулися до Росії. Живі "повертальці" для росіян мають бути страшнішими за мертвих.

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Серед загиблих авторитетів:

Сергій Максименко на прізвисько "Макс" — ватажок угруповання "Олімпія" (Пенза). Під його керівництвом бандити стежили за місцевими поліцейськими і вчинили замах на одного з них. 2014 року Максименко пішов на співпрацю зі слідством та отримав всього навсього 25 років колонії. Андрій Бережний, ватажок кілерів з Саратова. Ще у "мирному житті" він розстріляв з гранатомета офіс місцевого телеканалу. Кримінального авторитета з Татарстану Ігоря Кукса, який вбив двох директорів будівельної фірми, взагалі поховали на Алеї слави. Так, як ветеранів Другої світової, якою так пишається Росія. Олег "Колобок" Дзарахохов був кілером в осетинській банді "Джако". Банда Джако скоїла щонайменше шість вбивств.

За версією каналу "ВЧК-ОГПУ" російському криміналітету дозволив вступати до ПВК Вагнера злодій у законі Шакро Молодий (Захар Калашов). Така співпраця з владою не вважається порушенням "понять".

Так, вище я розповів про загиблих. Але загинуть вони не всі. Скільки тисяч таких от травмованих війною "АУЕ людей" опинились на волі зі зброєю — невідомо. Але для нас це добре. Ці люди будуть щоденно занурювати Росію в хаос. Сіяти ненависть, насильство і паніку. Саме те, на що Росія і заслуговує. Саме те, що наблизить ії розвал.