Россияне жалуются, что из Белгородской области никого не выпускают. Перехват

Жители страны-агрессора России начали массово жаловаться на то, что их не выпускают из Белгородской области. Люди попросту игнорируют полицейских и так добираются в свои дома.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В телефонном разговоре россиянин рассказал, как добирался домой в Москву (чтобы прослушать аудио, доскролльте до когнца страницы).

"С этой войно х*й заснешь... Я поклялся перед пацанами своими детьми. Больше я никуда не выеду, я клянусь, я еб*ал в рот, я не хочу. Хорош. Ну это же п*здежь, ну это же пишут... Вот в этот раз я никуда не выезжал. Все. Хорош. Отъезжал и то... Я заехать не смог. Никуда не пускают. У меня собака овчарка. Мне ее кормить. Мне пох*й. Не пускают. Я заехал", – признался житель страны-агрессора.

По его словам, на границе с областью стоят неизвестные, которые прикрываются приказом из области, чтобы никого не впускать.

"Я говорю, мне пох*й, у меня дети дома!. Я окно закрыл. Направо, на "красное" свернул и поехал... Через "Ломное" поехал, и домой. Ну, на легковой там не поедешь машине...", – сказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось только несколько десятков личного состава.

Также недавно ГУР опубликовал аудиоперехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Жалобы военных преступников на сумасшедшие потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения.

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