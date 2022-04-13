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Россияне, вы попали под машину времени

Сергей Талк
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Новости России / Мнения
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1,6 т.
Россияне, вы попали под машину времени

Москва, 2025. На этом прилавке прекрасно всё, но главное, что это не 2025 год, это уже сегодня! Обратите внимание, на коробке справа есть логотип СМС. Нет, это с мобильной связью не имеет ничего общего, а расшифровывается как Синтетическое моющее средство. Я буквально душой молодею от таких названий и особенно от запаха всего этого!

Россияне, вы вообще понимаете, что с вами случилось несчастье - вы попали под машину времени?

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Источник:Facebook Сергея Талка