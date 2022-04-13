Россияне, вы попали под машину времени
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Москва, 2025. На этом прилавке прекрасно всё, но главное, что это не 2025 год, это уже сегодня! Обратите внимание, на коробке справа есть логотип СМС. Нет, это с мобильной связью не имеет ничего общего, а расшифровывается как Синтетическое моющее средство. Я буквально душой молодею от таких названий и особенно от запаха всего этого!
Россияне, вы вообще понимаете, что с вами случилось несчастье - вы попали под машину времени?
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Источник:Facebook Сергея Талка