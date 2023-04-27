Видео дня
Блог | Россияне согласились с олигархами – РФ оказалась на грани резни и развала
В истории с публикацией очередного разговора двух олигархов*, матерящих Путина, есть один любопытный момент: никто, даже самые яростные патриоты, не спорит с их оценками ситуации.
Ватаны, конечно, требуют наказать собеседников – за отсутствие патриотизма, за бегство, за презрение к народу и враждебность к властям... Но никто всерьез не спорит с их заявлениями о том, что РФ "оказалась в лапах каких-то мудил", что она на грани резни и развала, а Путин и его банда – дегенераты, которым нельзя даже пивную управлять доверить, не говоря уже о стране...
Правота этого миллиардера и его кореша – это настолько очевидная вещь, что спорить с ней никто не решается.
*Разговор российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского - Ред.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...