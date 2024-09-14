И снова о российских ядерных испытаниях

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Россияне снова играют в игру: "Россия готова применить ядерное оружие". Главная причина – давление на США, чтобы они не позволили нам избивать дальнобойное оружие вглубь России. К сожалению, они близки к успеху.

Далее текст на языке оригинала.

Як і раніше, я вважаю, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя. Ядерна зброя знімає, поки табуйоване питання, про фізичне знищення Путіна.

Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, нема нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде робити колективне рішення. Звичайно, субʼєктність якогось Бастрикіна чи Кірієнка зараз дуже умовні. Але, з точки зору подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму субʼєктність і прискорити транзит влади. Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна. І він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї, Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі і ці кадри пересадити. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість.

Нагадаю всім, що повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу і Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію по поділу світу. З великою долею імовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ізоляції РФ.

І ще раз повторю: нинішні заяви про відновлення ядерних випробувань – це частина гри по тому, щоб не дозволити нам бити західною зброєю вглиб РФ. Тому поки боятися точно нічого. Ніяких ядерних ударів Путін не готує.