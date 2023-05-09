Россияне сходят с ума: на улицах Москвы начали появляться 'красные метки'. Фото

В канун российского дня "победобесия", которое в РФ ежегодно устраивают 9 мая, на улицах Москвы начали появляться "кровавые метки" – крестики, нанесенные красной краской. Они еще больше усилили истерику россиян, в которую те упали из-за страха перед контрнаступлением украинской армии.

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Об этом пишет журналист Александр Цаплиенко. Он обнародовал соответствующие фотографии, сделанные на улицах российской столицы.

Журналист предположил, что, вероятно, кто-то решил потролить россиян и нанес на асфальт и брусчатку крестики красной краской. Таким образом, неизвестный "художник" напомнил, как в начале полномасштабного вторжения такими же метками оккупанты запугивали украинцев.

Теперь "бумеранг" догнал самих окупантов и уже в их столице боятся, что эти "красные метки" являются маркерами для удара ВСУ по Москве с воздуха.

"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая. Кто-то круто потролил ка*апов", - написал Александр Цаплиенко.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России оккупанты платили диверсантам за то, чтобы они ставили на улицах украинских городов метки якобы для нанесения ракетных ударов. Тогда полиция задержала многих предателей, следовавших указаниям врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года киберполиция Украины попросила граждан нашего государства передавать информацию об обнаруженных метках на дорогах через специальный чат-бот в Телеграмм. Они фиксировались на Google-картах. После переданной информации, украинцев просили уничтожать метки: стирать, закрашивать или засыпать землей.

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