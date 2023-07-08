Помните, в начале, когда по отношению к россии вводили экономические санкции, россияне радовались. Это "не смешите наши искандеры" вдохновляло россиян. Конечно, в то, чтобы успокоить общество, на россии были задействованы тяжеловики, блогер медведев и рупоры кремля соловьев-скабеева.

Видео дня

Далее текст на на языке оригинала.

Які тільки принади життя не обіцяли росіянам після санкцій. І їжа буде натуральна (а, що до санкцій була не натуральна), й розвиток внутрішнього туризму буде (а чого до санкцій у кострому не їздили), й технологічний розвиток (знову ж таки, чого не розвивалися, а чекали санкцій).

Тобто введення обмеження на купівлю товарів з росії чи продаж товарів на росії росіяни сприйняли патріотично, весело й натхненно.

Бо були впевнені у аксіомах, які чули постійно з самого дитинства:

– Захід загниває й розвалюється;

– долар скоро зникне разом з Америкою;

– росія має нанотехнології;

– на росії усе робиться з російських складових;

– росіяни споживають виключно російське.

Що ж, ми не стали руйнувати цей світ рожевих поні якоюсь пояснюючою інформацією, бо воно нам не треба. Хай смакують!

Звісно ж, санкції не могли працювати швидко, тому у росіян був час насолоджуватися цивілізацією. Та й-ми розуміємо бізнес та гроші для багатьох важливіше за невідомих українців, яких там хтось вбиває – то не усі іноземні компанії поспішно покинули росію. Це наш програш в інформаційній війні. Вірніше нашого дипломатичного та міжнародного журналістського корпусу, які мало інформують суспільство про злочини росії.

Але тихою сапою, зрештою росія перестала отримувати досить великий сектор товарів, які край необхідні для життєдіяльності величної країни нано-технологій.

Тому на росії трошки зашкандибало. Ну, як трошки, спочатку кульгаючи, ще якось плелося, а зараз вже навіть пересічні росіяни побачили, що їх кульгава стара лошака, ледь повзе.

На росії майже зникла курятина. Птахофабрики заявляють про закриття та збитки, хто розумніше – палить свої підприємства та отримує страховку. Причина: відсутність вакцин для курей, бо вони були виключно імпортні, як й багато інгредієнтів для виготовлення корму, обробки яєць перед продажем, навіть виготовлення тари.

Далі закульгало виробництво молока, бо ж корів на росії майже немає, молоко бовтали з хімічних сполук. Сполуки імпортні, тому "натуральное молоко по советскому ГОСТу" потрохи щезає з магазинів. Тут швидко підтягли "хвости" та дозволили до реалізації молоко лейкозних корів, тобто тварин, хворих на лейкоз. Відповідним рішенням лейкоз перетворився з небезпечної хвороби на корисну.

Але все це ще компенсується поставками пальмової олії, тому здебільшого просто втрачається якість продуктів, бо починають пхати усе, щоб зберегти підприємство. Росіяни та мешканці окупованих територій почали скаржитися на якість більшості груп товарів, які виготовляють на росії.

Родзинку у якість російських продуктів споживачу додає безкінечне потрапляння до соцмереж інформації, як працівники заводів купаються у молоці чи скуповують м’ясо у місцевих канібалів.

Більшість європейських брендів, які пішли з росії, вже давно замінив Китай. Ті гав не ловлять, а швидко скуповують підприємства на росії та завозять пошити у Китаї "дольчегабани".

Нещодавно Китай скупив по росії усі заводи, які належали корпорації "Bosch".

Далі закульгали літаки, й на росії почали розбирати одні, щоб полетіли інші. Тобто зменшують кількість літаків, рейсів, бо фактично розбирають ті, що більше зламані, щоб відремонтувати ті, що менше зламані.

Така ситуація вже на виробничих лініях по виробництву туалетного паперу, тари та іншої продукції. Ремонт за рахунок розбирання більш зламаного.

Поки що ця ситуація не турбувала росіян та не впадала їм у око. Тут звикли до якості життя рівня "так сойдет", тому не дуже переймаються якістю.

Олії у вогонь трошки підлили самі ЗМІ. Бо почали публікувати кількість аварій на літаках, заявляти про дефіцит того чи іншого продукту чи товару й зітхати, що ось, через поганий Захід немає чим зремонтувати чи немає з чого виготовити.

Звісно ж, росіяни лаяли поганий Захід без питань, й тут…

Й тут з’явилася новина, яка просто ввергла росіян у ступор. Поки що меншість, бо критична більшість там не може думати взагалі, але це вже цікаво. ЗМІ росії опублікували новину, що з російського неба йде "АН-2" (кукурудзник).

АН-2 більше не буде виготовлятися на росії, а також ремонтуватися, тому його знімають з використання. Причина, увага, брак імпортних запчастин.

Перший політ АН-2 кукурудзник здійснив 31 вересня 1947 року. Конструктор АН-2 Антонов, відомий український конструктор. Тобто АН-2 – це фактично імпортне для росії виробництво, бо виробляв ці літаки український Антонов, усі літаки мали мотор виготовлення Мотор-Січ.

Ну, звісно ж, росіяни присвоїли собі й винахід, й конструктора, й завод, бо усюди кричали, що це російське (радянське), а насправді, це було українське.

Й тут велику й могутню націю накрило.

Як це брак імпортних запчастин на кукурудзник? – волають росіяни – він же совєцький, радянський, наш, російський.

Які імпортні запчастини, коли АН-2 виготовлявся в срср у часи, коли срср був за "залізною завісою"?

Як це Китай виготовляє, а нам не дає? Як це…

Боже, яке прозріння. Цікаво, що буде з росіянами, коли вони дізнаються, що не можуть випускати "лучший в мире" "советский майонез", "советское мороженное", "советскую колбасу" по "советскому ГОСТу", так як усе це робиться за імпортними технологіями на імпортному обладнанні.

Що ж, рожеві окуляри завжди б’ються склом усередину. Тому не можу не погодитися з російською пропагандою: санкції таки корисні для росіян. Бо ж думати навчають та роздивляться навкруги. Може так і побачать, що велич росії дута й трошки підспустила. Ще трошки – й буде пук!