Осы-наездники нападают на крупных пауков, парализуя их одним укусом в нервный центр. После этого с пауком можно сделать все, что угодно — оттащить его в нору и отложить в нем свои личинки.

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Российская пропаганда поступает точно так же со своими телезрителями. Ее задача — парализовать волю человека к сопротивлению. После этого с ним можно сделать все, что угодно. Но эта задача решается не только через телевизор, но и через интернет. Созданы десятки тысяч однотипных ботов с украинским флагом на аватарке, закрытым аккаунтом и с Киевом в профиле. Они решают ту же задачу — парализовать волю к сопротивлению. Только другими методами.

Кремлевская пропаганда утверждает:

Подавляющее большинство россиян за Путина. Есть Путин — есть Россия.

Боты заходят с другой стороны:

Да все русские одинаковы. Потри любого русского увидишь имперца. Всех все устраивает. После Путина придет такой же упырь, только в сто раз хуже.

Слова разные, а смысл одинаков. Все бесполезно. Не сопротивляйтесь. В мозг входит отравленное жало.

Кремлевская пропаганда утверждает:

Оппозиция слаба и слишком далека от народа. Ничего у нее не получится.

Боты заходят с другой стороны:

У белорусов ничего не получилось и у вас не получится. Журавликов сделайте, фонариком в небо посветите и не забудьте снять ботинки, когда будете вставать на скамейку.

Слова разные, а смысл одинаков. Ничего у вас не получится. Не сопротивляйтесь. В мозг входит отравленное жало.

Кремлевская пропаганда утверждает:

Вокруг нас одни враги. В мире царит русофобия.

Боты заходят с другой стороны:

Генетическое рабство, это место проклято, люди деградировали. Нет народа, а есть только население. Страна рабов, страна господ.

Слова разные, а смысл одинаков. Хорошо не жили, нечего и начинать. Не сопротивляйтесь. В мозг входит отравленное жало.

p.s.

Есть такой прекрасный сербский писатель – Горан Петрович. У нас, к сожалению, его мало кто знает. А совершенно напрасно, он писатель уровня Милорада Павича. Так вот, у Петровича есть небольшой роман "Осада церкви Святого Спаса". Действие книги происходит в XIII веке. Объединенное войско болгар и куманов вторгается в Сербию. У нас Китеж уходил под воду, а там монастырь поднимается в небо. И атакующие пытаются спустить его на землю. По наущению сарацинского механика они не обстреливают монастырь, а с помощью баллисты забрасывают в открытое окно одну маленькую рыбную кость, которая начинает отравлять защитников. И монастырь сразу опускается на тридцать саженей вниз. Отравленная кость действует, как отравленное жало.

Поймите, что в интересах Украины поддерживать любое протестное движение в России. Каждый день горят военкоматы и релейные шкафы. Сотни людей сидят по тюрьмам за участие в митингах и протестах. Сотни тысяч россиян за границей помогают и Украине и украинским беженцам. Более миллиона россиян уехало из России, которая сейчас задыхается без специалистов. Десятки миллионов россиян против войны. Антивоенная агитация делает свое дело — на фронт не стремится никто. Когда вы говорите, что все бесполезно, что ничего не получится, что сопротивление бессмысленно — вы сдаетесь Кремлю без боя. Не надо так делать.

Майк Тайсон как-то хорошо сказал: "Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет".

Украине — победу

России — свободу