Российско-украинская война – это не только война России с Украиной. Это война московской орды с западной цивилизацией. В течение многих лет коллективный Запад демонстрировал в отношении диктаторского режима Путина бездействие, нерешительность и беспричинные надежды на умиротворение агрессора. В 2014 году, во время первого вторжения Российской Федерации в Украину, Соединенные Штаты и объединенная Европа упустили момент, когда Россию можно было остановить куда меньшими жертвами и затратами.

Начиная с полномасштабной агрессии России в 2022 году дозированная помощь Украине постоянно поступает с определенным опозданием. В такой ситуации, а главное без превосходства в воздухе и в отсутствие преобладающей дальнобойной артиллерии, Украина фактически вынуждена воевать с одной рукой, связанной за спиной. Тут следует напомнить, что во время военной операции “Буря в пустыне" в Кувейте в январе 1991 года войска США и союзников вели должным образом оснащенную войну на уничтожение до победы согласно стратегии: “Этого агрессор не выдержит".

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После почти полутора лет войны становится понятно, что россияне не остановятся, пока их не остановят военным путем. Дозированная и часто запоздалая помощь Запада указывает, что эта война на истощение может продолжаться до тех пор, пока принимающие решения в Вашингтоне и Брюсселе не созреют до признания реального положения вещей в войне России с Украиной.

Уже сегодня концепция – “вы там воюйте, а мы будем вас поддерживать, чем будем считать нужным" – явно не срабатывает. Война на истощение именно в интересах Москвы, а не Украины и Запада. Потому что дает шанс Путину продержаться до следующих президентских выборов в США в 2024 году.

Украина вынуждена выполнять одна ту сверхсложную работу, которую она должна осуществлять вместе с Западом. Хотя уничтожение российской армии и экономики во время войны Российской Федерации с Украиной – это очень выгодные инвестиции в будущий мировой порядок. Но Америка тратит на военную помощь украинцам всего 3% своего оборонного бюджета. Ликвидация искусственного, безобразного и агрессивного образования под названием “Россия", постоянно сеющего хаос и беспорядок по всему миру, выпала на долю Украины.

Контрнаступление меняет траекторию войны

Отсутствие какой-либо предполагаемой политики в отношении Украины к нападению Российской Федерации показывает, насколько не готовы были США к подобному развитию событий как в дипломатическом, так и в военном плане. И только после вторжения России Белый дом и Пентагон начали постепенно наращивать помощь украинцам.

Своим контрнаступлением Украина меняет траекторию войны, но сегодня по-прежнему США, страны ЕС и НАТО предоставляют украинцам достаточно оружия, чтобы не дать возможности России наступать, но недостаточно, чтобы удержать россиян от разрушения украинских городов и убийства гражданского населения. Наши западные партнеры должны быстрее принимать решение об отправке оружия, боеприпасов и средств ПВО в Украину.

Российская армия ныне ограничена в получении новых видов оружия, которые Российская Федерация не способна производить в большом количестве. И даже когда Путин (пока) способен рекрутировать на войну достаточно значительную живую силу, у врага нет времени, чтобы подготовить и выучить ее, не говоря уже о нехватке необходимого вооружения.

Сейчас мы очень близки к тому, чтобы наступил перелом в войне с Россией. Чтобы он в действительности состоялся, США и страны НАТО должны быстро и оперативно предоставить украинцам все для того, чтобы выгнать московских захватчиков с наших международно признанных территорий, включая оккупированный Крым. А наиболее эффективной стратегией является немедленное предоставление Украине полноправного членства в НАТО, как это было сделано с Финляндией, и объявить войну всем силам внутри Украины, враждебным украинскому суверенитету.

Неоказание достаточной военной помощи Украине, суверенитет и территориальную целостность которой США и их союзники обязались поддерживать, лишь привлекает Путина и его преступную камарилью к продолжению преступной войны. А эта война, как и империалистический захват чужих земель Москвой, представляет большую угрозу всей Европе.

Хотя в ЕС это понимают не все. Хотелось бы спросить тех, кто хочет “мирных переговоров", которые приведут к прекращению огня и расколу Украины на две части, зачем эти подыгрывания желаниям Путина? Ведь подобная игра в пользу Москвы снова привела бы к более нестабильному и опасному миру, как в случае с Грузией в 2008 и украинским Крымом в 2014 годах.

После успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях наши партнеры так и не успели предоставить осенью 2022 года Украине необходимое оружие для освобождения наших территорий. Поэтому российские террористические войска имели много месяцев для подготовки, чтобы создать мощную оборонительную линию, засеянную миллионами мин.

Даже сейчас, когда уже можно говорить об определенных успехах, достигнутых в контрнаступлении на юге Украины, наши партнеры почему-то закрывают глаза на то, что успех в таком прорыве нуждается в средствах разминирования и защиты от воздушного нападения. Украина не получила должного оборудования для разминирования, находящегося на вооружении в США. В частности, нам нужна M1150 Assault Breacher Vehicle – высокомобильная военная бронемашина, обезвреживающая мины и другие взрывные предметы.

Так же было проигнорировано оперативное предоставление самолетов F-16, которые сорвали бы воздушные нападения во время операции по очистке территорий от российских мин. Не говоря уже об ATACMS – американских баллистических ракетах малой дальности, которые могли уничтожить российские линии снабжения. А нет линий снабжения – нет боеприпасов, нет топлива и продовольствия, и россиянам было бы тяжело продолжать воевать.

Надежды на повторение операции “Цитадель"

Те, кто внимательно следят за ходом российско-украинской войны, не могут не заметить, что украинская армия превзошла все ожидания, и она уже готова к решительному удару по российским позициям вдоль южного фронта. Но украинцам нужна большая способность поражать цели в тылу врага, особенно в оккупированном Крыму, чтобы полностью отрезать российскую армию в Запорожской и Херсонской областях от пополнения горючим и боеприпасами, особенно артиллерийскими снарядами.

Сейчас Россия теряет по несколько артиллерийских установок практически каждый день. Такими темпами российская армия будет практически выхолощена от артиллерии буквально через несколько месяцев. Российские генералы вынуждены признавать, что их силы на юге Украины уже не способны вести на равных контрбатарейный огонь. Украинцы выяснили, как лучше бороться с вражескими окопами и минными полосами, используя комбинацию кассетных боеприпасов и американских установок разминирования M58 MICLIC, которые используются для создания безопасных коридоров на минных полях. А мастерство ВСУ в использовании на войне беспилотников просто невероятно. При большей поддержке Западом Украины всем необходимым ВСУ оружием через несколько месяцев мы сможем увидеть прорыв, на который все так надеются.

Война России в Украине ставит Соединенные Штаты и их союзники в Европе перед сложной дилеммой. Продолжать и дозировано доставлять Украине оружие, когда этих поставок явно недостаточно для победы, или предоставить украинцам все необходимое для победы.

Второй вариант становится очевидным, если Америка и Евросоюз будут заботиться о собственной и мировой стабильности, поставляя достаточно оружия Украине. Это тот выбор, который предстал перед Великобританией в 1939 году – она могла просто сидеть сложа руки и позволить континенту войти в состав Третьего Рейха или бороться с врагом, изначально имевшим значительное преимущество. Очевидно, что когда одна нация нападает на другую, это невозможно остановить, если агрессора не победить.

Третьего варианта не существует, потому что любое “соглашение" с Россией не продержится дольше нескольких месяцев. Подобные попытки уже предпринимались после российского вторжения в Молдову в 1991 году и в Грузию в 2008 году. США и Великобритания попробовали это с Будапештским меморандумом в 1994 году, где Россия гарантировала границы украинского государства, а Украина отказалась от всего ядерного оружия. Россия не придерживается договоров – она больше похожа на одичавшее животное, которое просто ведет себя определенным образом из-за страха быть сильно раненым. Это генетически заложено в поведение Москвы: договариваться, заранее зная, что эти договоренности она выполнять не будет.

Путин и его генералы явно надеялись на повторение операции “Цитадель", немецкого наступления, направленного на отрезание Курского выступления в 1943 году. В этом сражении советские войска подготовили чрезвычайно глубокую, многослойную оборону, на которой немцы разбили себя на куски, начав массированное контрнаступление. Но московитам не удалось поймать украинцев в эту ловушку.

Все идет таким образом, что у Путина изнашивается не только артиллерийские установки и танки, но сама российская армия. У них уже не хватает солдат и артиллерии, чтобы поддерживать столь высокий темп интенсивности военных действий. А мобилизационный ресурс у Москвы не так уж велик, если учитывать, что там снова увеличили призывный возраст для тех, кого Кремль собирается посылать на войну в Украине.

Но на Западе должны помнить, насколько высоки ставки в захватнической войне Путина в Украине. Он стремится не только подчинить себе соседнее мирное государство, где единственной угрозой для него был его выбор двигать свое общество к демократическим принципам и более тесной интеграции с западным миром. Путин также бросает вызов такому положению дел, когда страны могут наметить свой собственный политический курс и выйти из-под влияния тоталитарной диктатуры, которую он установил в России.

Если бы ему удалось завоевать Украину, он, несомненно, стремился дальше распространить свое влияние на Европу путем дальнейших завоеваний, шантажа или других средств давления, которые будут в его распоряжении. Это, в свою очередь, представляет большую опасность для образа жизни всей объединенной Европы. Поэтому диктатора следует остановить, чтобы весь мир увидел, что Путин остановлен в Украине.