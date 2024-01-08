Карма работает неидеально, но уж как есть. Россияне в прошлом году грозились заморозить Европу и Украину. В этом году морозы действительно пришли, но замерзли пока лишь несколько десятков тысяч жителей подмосковного Подольска (на фото). Кстати, мерзнет улица Симферопольская, и я до сих пор не определился, что именно я чувствую из-за этого))

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В телеграмм-канале подмосковного губернатора Андрея Воробьева отключили комментарии после массовых жалоб жителей на отсутствие отопления. С жалобами нахлынули жители Химок, Балашихи, Электростали, Ногинска, Щелково и других городов. В общей сложности под публикацией подмосковного губернатора собралось более 300 комментариев.

Мерзнут Тверская и Ленинградская области. Dead Moroz, привет!