"Російський народ підходить до теми покаяння. Це дуже непростий процес". Наведені слова не мої, вони належать російському політтехнологу Станіславу Бєлковському, який після початку повномасштабної війни його отєчества проти моєї Батьківщини з міркувань безпеки перебрався до Ізраїлю. І взяті ці слова з поширеного днями інтерв'ю Бєлковського одному із зареєстрованих в Україні ресурсів.

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Покаяння, притому не лише через війну в Україні, а - в ширшому контексті - за комунізм і накопичену за останні 30 років енергію реваншизму, на думку Бєлковського, потрібне російському суспільству, "щоб якось визначитися й почати будувати Росію з нуля".

Охочі можуть знайти в Інтернеті чимало інформації про цього політтехнолога, його співпрацю з "Дождем", "Ехом Москви", взаємини з рухом "Народ" (Национальное Русское Освободительное Движение"), його роль політичного консультанта таких персонажів як Борис Березовський, Ірина Хакамада, Ксенія Собчак.

Чесно кажучи, на місці РНБО України я давно заборонив би зареєстрованим в Україні ЗМІ поширювати наративи російських оглядачів, експертів, політтехнологів, навіть якщо ті "опозиціонери" і живуть за межами Росії.

Тому що їм ідеться про те, "як почати будувати Росію з нуля", а мені і, гадаю, більшості моїх співвітчизників, про те, як ту Росію на той нуль помножити.

А тепер розгляньмо цю тезу: "Російський народ підходить до теми покаяння".

Вчора до Бєлгородської області не пропустили з Луганщини 14 вантажівок з їхніми ж пораненими. Частина поранених померла.

Вчора ж стало відомо про знищення в Пермському краї РФ меморіалу полякам і литовцям - жертвам радянської депортації.

Вчора після масових протестів місцевих мешканців проти будівництва мечеті поблизу православного храму в Косіно-Ухтомському районі російської столиці власті Москви повідомили, що змінили рішення, і мечеть там не будуватимуть. Прикметно, що противники будівництва виступали проти можливого притоку мігрантів і на вечір 5 квітня зібрали під своєю петицією 27 тисяч підписів - це дуже висока цифра для політично інертного суспільства.

Політично інертного, що підтверджують оприлюднені днями дані останнього опитування "Левада-Центру", згідно з якими у березні 2023 року політичні протести можливими вважали 16% опитаних, а брати участь у них були готові 12%.

І ще одна красномовна цифра. Її з посиланням на дані Роскомнагляду наводять російські ЗМІ: тільки за півроку війни росіяни написали близько 145 тисяч доносів одні на одних за "фейки" про російську армію.

І це суспільство підходить до теми покаяння? А дзуськи, воно безнадійне.