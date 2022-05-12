Ярославский молочный комбинат прекратил выпуск молока в литровых пакетах. Проблема в том, что у производителя упаковки закончились картон, краска, химикаты, картриджи и запчасти для производственной линии. Как один из временных вариантов рассматривается розничная продажа молока населению с разливом в бидоны.

Уважаемые россияне, вы уж определитесь, что будете делать - грозить финнам и шведам или наладить выпуск элементарного продукта. Ведь хуже Эритреи стали!