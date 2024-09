Россия задействовала ФСБ в операции на Курщине, но столкнулась с проблемами – ISW

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ испытывает трудности с координацией боевых задач с российскими военными в Курской области. Кремль с самого начала назначил силовиков ответственными за контроль "контроперацией" против наступления ВСУ, но потом продублировал задачи еще минобороны и Росгвардии, и теперь те столкнулись с проблемами.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики обратили внимание на сообщения в росСМИ, в которых привели несколько жалоб ФСБшников на неумение вести бои и отсутствие связи с военными.

"Российское оппозиционное издание в изгнании "Новая газета Европа" сообщило 25 сентября, что идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, который погиб в Курской области в августе 2024 года, – подтвердив, что элементы ФСБ воюют там", – говорится в сводке.

По данным указанного издания, офицер ФСБ заявил, что служба поручила своему спецназу, включая элементы групп "Альфа" и "Вымпел", выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы на Курщине. Но, по его словам, эти группы плохо подходят для общевойсковых сражений с использованием тяжелой техники против регулярных войск.

В ISW отметили, что спецназ российской ФСБ обычно проводил "операции против небольших террористических групп" и, вероятно, не имеет подготовки и оборудования, необходимых для реагирования на украинские подразделения, проводящие общевойсковые атаки.

Другой источник, близкий к российским спецслужбам, признался в комментарии этой же газете, что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с воинскими частями армии РФ. Также собеседник пожаловался, что у них до сих пор нет общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и регулярными войсками.

Аналитики ISW напомнили, что российский диктатор Путин поручил ФСБ провести "контртеррористическую операцию" в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала украинского наступления на Курщине 6 августа. Но затем он приступил к назначению дублирующих задач ФСБ, Росгвардии и министерству обороны РФ.

"Кремль и российское военное командование изо всех сил пытались создать сплоченную и эффективную структуру командования и управления, но остается неясным, какие обязанности входят в компетенцию ФСБ или координационного совета МО. Дублирование задач и слабые структуры командования, вероятно, продолжат вызывать трения между ФСБ и минобороны РФ", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Россия, похоже, готовит "Бучу-2" на Курщине и "разогревает" инфопространство под это военное преступление. Подготовку к реализации такого сценария ведет ФСБ, и его отличие состоит в том, что зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории против своего же населения, затем приписав все якобы ВСУ.

