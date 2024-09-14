Россия вывела корабли из Новороссийска: о чем свидетельствуют такие действия диктатора Путина
Российские военные, по данным на 14 сентября 2024 года, вывели все корабли своего Черноморского флота из порта Новороссийска. Об этом свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки.
Западные массмедиа цитируют OSINT-аналитика с ником HI Sutton, который первым обратил внимание на спутниковый снимок, сделанный в субботу в 11:37 по местному времени. Аналитик считает, что корабли ВМФ России "завершили эвакуацию из Новороссийска" и предполагает, что это "вероятный ответ на воздушные угрозы Украины".
Напомним, что именно в Новороссийск в конце 2023 года оккупанты передислоцировали из оккупированного Севастополя корабли Черноморского флота – после ряда украинских ударов по их флоту. Действия захватчиков могут свидетельствовать о том, что Москва считает уже решенным вопрос о снятии ограничений на использование западных ракет для нанесения ударов по целям в России.
Таким образом, как предполагает OSINT-аналитик HI Sutton, Россия выводит свой флот из зоны поражения ракетами Storm Shadow.
Неизвестно, куда именно вывели корабли. Однако другие OSINT-аналитики напоминают, что с прошлого года Россия строит базу ВМФ в Абхазии, а с начала текущего года эти работы ускорились. Так что предполагается, что выведенный из Новороссийска флот направили именно в Абхазию.
Также аналитики подтверждают перемещение российских самолетов из предполагаемой зоны поражения ракетами ATACMS. Правда, в OSINT-проекте Frontelligence Insight уверяют, что российская авиация начала покидать аэродромы, расположенные рядом с границей, еще со второй половины июня.
Представитель Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук подтвердил, что Россия впервые за долгое время вывела в Черное море 16 кораблей, семь из них – носители крылатых ракет "Калибр". Он также добавил, что за несколько часов до выведения кораблей из Новороссийска россияне заявили об угрозе атаки.
"В любом случае, несмотря на препятствия, которые враг строит и построил вокруг Новороссийского порта, это локальная местность. Там больше шансов получить поражение. Поэтому враг вывел (флот) в чистое море. И там маневрами, я думаю, пытается уберечь свои корабли", – заявил Братчук.
Как сообщал OBOZ.UA, главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море являются беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти морские дроны повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby.
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