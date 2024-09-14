Россия вывела корабли из Новороссийска: о чем свидетельствуют такие действия диктатора Путина

Российские военные, по данным на 14 сентября 2024 года, вывели все корабли своего Черноморского флота из порта Новороссийска. Об этом свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки.

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Западные массмедиа цитируют OSINT-аналитика с ником HI Sutton, который первым обратил внимание на спутниковый снимок, сделанный в субботу в 11:37 по местному времени. Аналитик считает, что корабли ВМФ России "завершили эвакуацию из Новороссийска" и предполагает, что это "вероятный ответ на воздушные угрозы Украины".

Напомним, что именно в Новороссийск в конце 2023 года оккупанты передислоцировали из оккупированного Севастополя корабли Черноморского флота – после ряда украинских ударов по их флоту. Действия захватчиков могут свидетельствовать о том, что Москва считает уже решенным вопрос о снятии ограничений на использование западных ракет для нанесения ударов по целям в России.

Таким образом, как предполагает OSINT-аналитик HI Sutton, Россия выводит свой флот из зоны поражения ракетами Storm Shadow.

Неизвестно, куда именно вывели корабли. Однако другие OSINT-аналитики напоминают, что с прошлого года Россия строит базу ВМФ в Абхазии, а с начала текущего года эти работы ускорились. Так что предполагается, что выведенный из Новороссийска флот направили именно в Абхазию.

Также аналитики подтверждают перемещение российских самолетов из предполагаемой зоны поражения ракетами ATACMS. Правда, в OSINT-проекте Frontelligence Insight уверяют, что российская авиация начала покидать аэродромы, расположенные рядом с границей, еще со второй половины июня.

Представитель Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук подтвердил, что Россия впервые за долгое время вывела в Черное море 16 кораблей, семь из них – носители крылатых ракет "Калибр". Он также добавил, что за несколько часов до выведения кораблей из Новороссийска россияне заявили об угрозе атаки.

"В любом случае, несмотря на препятствия, которые враг строит и построил вокруг Новороссийского порта, это локальная местность. Там больше шансов получить поражение. Поэтому враг вывел (флот) в чистое море. И там маневрами, я думаю, пытается уберечь свои корабли", – заявил Братчук.

Как сообщал OBOZ.UA, главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море являются беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти морские дроны повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby.

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