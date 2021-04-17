Россия вышлет задержанного украинского консула: заявление МИД
В России приняли решение выслать из страны задержанного 16 апреля консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он должен покинуть РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Пребывание украинского консула на территории России назвали "нежелательным". Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", – сообщили в МИД.
Отметим, что в связи с инцидентом в МИД РФ в субботу, 17 апреля, был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пятницу, 16 апреля, в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности на несколько часов задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.
Причиной задержания назвали попытку получения закрытой информации украинцем из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Дипломата поймали якобы во время встречи с гражданином России.
Заместитель главы украинского МИД Евгений Енин сообщил, что Украина готовит симметричный ответ в отношении дипломатов РФ. Также в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка домой, ведь на территории РФ он в опасности.