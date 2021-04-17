Россия вышлет задержанного украинского консула: заявление МИД

В России приняли решение выслать из страны задержанного 16 апреля консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он должен покинуть РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Пребывание украинского консула на территории России назвали "нежелательным". Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", – сообщили в МИД.

Отметим, что в связи с инцидентом в МИД РФ в субботу, 17 апреля, был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

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