Россия ведет особую игру: в ISW объяснили, что стоит за 'ядерным' соглашением с Беларусью и есть ли риски для Украины

Хотя Россия и Беларусь подписали соглашение о подготовке к размещению российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, его возможное развертывание вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны РФ. Кремль, вероятно, нацеливает эти усилия на дальнейшее подчинение ему беларусской оборонной сферы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 25 мая. Как отмечается, "ядерное" соглашение было дописано Минском и Москвой в рамках "давних усилий по закреплению фактического военного контроля России над Беларусью".

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали соответствующие документы во время встречи министров обороны стран ОДКБ в Минске 25 мая.

При этом Шойгу подчеркнул, что РФ сохранит контроль над тактическим ядерным оружием в случае его развертывания в Беларуси, и заявил, что теперь беларусские самолеты способны нести ядерные боеголовки.

Президент России Владимир Путин еще 25 марта заявил о намерении развернуть тактическое ядерное оружие в Беларуси к 1 июля, "что, вероятно, возобновит утомительные информационные операции о потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине", отмечают в ISW.

"Россия уже давно имеет ядерное оружие, способное поразить любую цель, которую также может поразить тактическое ядерное оружие, запущенное из Беларуси, и ISW продолжает считать, что Путин крайне маловероятно применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще", – заявили аналитики.

По словам Шойгу, войска РФ направят в Беларусь дополнительные военные контингенты для развития военной инфраструктуры, расширения совместной боевой подготовки и ведения разведывательной деятельности у границ Союзного государства.

"Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси требует как значительной военной инфраструктуры, так и российского командования и контроля над подразделениями белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения беларусской оборонной сферы России", говорится в отчете аналитиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая РФ и Беларусь заключили соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Беларуси. Страна-агрессор планирует построить это хранилище на своей территории до июля и стороны уже договорились о порядке его содержания – все решения будет принимать Москва.

– Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, что РФ якобы уже начала перемещение ядерного оружия, поскольку Путин подписал соответствующий указ.

– Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, если Путин решится применить ядерное оружие, главы Кремля на следующий день уже не будет существовать.