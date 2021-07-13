В действительности в этой идее нет ничего нового, и Россия с 2017 года систематически пытается её реализовать на международном уровне. Фактически, это лишний раз доказывает то, что происходящее в Афганистане, а именно, полномасштабное наступление "Талибан" на правительственные силы и выход к границам соседних государств, с высоким риском для них имеют определённую согласованность с Москвой.

В свою очередь Россия в этой ситуации демонстративно занимает позицию обеспокоенного переговорщика и миротворца, который, конечно может задействовать свои вооружённые силы в случае необходимости, но пока переживает за своих союзников по ОДКБ лишь в формате заявлений и политических инициатив. В том числе с участием представителей террористической группировки.

На прошлой неделе, в статье "Россия сама себя завела в Афганский капкан 2.0." я писал о том, что Кремль в отношении Афганистана может действовать по нескольким сценариям. И, очевидно, что сейчас разыгрывается сценарий договорённостей между талибами и Москвой о создании видимости опасной ситуации для Таджикистана, что приведёт Россию к необходимости задействовать свои войска, вплоть до их введения в Афганистан.

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По сути это вернёт Россию в Афганистан, в определённой степени на её условиях, но “победа” от такого шага будет временной. Ведь вернувшись в этот регион и создав сопутствующую информационную волну с элементами бравады и рефлексии, Россия повторит историю СССР. Очевидно, что очень скоро, российские военные уже будут восприниматься врагами и мишенями на отстрел, а из изобилующего чёрными дырами бюджета РФ это присутствие будет высасывать колоссальные суммы.

Более чем уверен, что инициатива Москвы в Совбезе ООН потерпит фиаско даже не начав реализовываться, да и партнёры РФ по афганской тройке вряд ли будут рады такому предложению. Но интересно другое.

Дело в том, что российские эксперты и СМИ сейчас начинают старательно тиражировать нарратив, что "Талибан" контролируется с Запада и всё, что сейчас происходит в Афганистане, а так же будет происходить в будущем – это вина западных кукловодов.

Параллельно с этим интегрируют мнение, что господство "Талибан" в Афганистане выгодно всем, ведь они будут противовесом ИГИЛ, которую сложно сейчас назвать серьёзной угрозой, как и Аль-Каиду, но на этом тоже ведётся игра.

Такой нарратив Москве нужен по целому ряду причин, от сугубо пропагандистских, в рамках концепции “Запад – ВРАГ!”, вплоть до исключительно личностных – снятия ответственности за своё же детище. Ведь фактически, именно Россия оказывала с 2017 года финансовую и политическую поддержку "Талибан", питая его и легализуя через переговорные площадки в Москве. И отдельно следует упомянуть поставки оружия и боеприпасов, которые годами осуществлялись через Таджикистан, а так же особую систему вознаграждений за нападения на американских военных.

Что же до ИГИЛ, то ещё в декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов призывал коалицию к сотрудничеству с талибами в борьбе с ИГИЛ. То есть, культивировался нарратив о том, что "Талибан" не так страшен как ИГИЛ.

Разумеется, в нынешних условиях, когда ИГИЛ на последнем конвульсивном издыхании, выставить эту организацию как серьёзной угрозой будет очень сложно, но у России в этом плане очень большой опыт и это вызывает опасения. Опасения относительно локальной реанимации проекта ИГИЛ с целью акцентирования внимания под выгодным Москве углом.

Кстати, ввод российских подразделений в Афганистан так же может осуществляться под эгидой совместной борьбы "Талибан" и ВС РФ с ИГИЛ. В Сирии такой сценарий очень хорошо зашёл.

Если честно, конечно, смешно это выглядит. Россия "Талибан" обхаживает, питает, лоббирует снятие санкций и признание, но при этом курирует этой террористической группировкой коварный Запад. Хотя, на самом деле не так уж смешно, ведь так проще будет объяснить, почему братушки пуштуны и братушки шурави вдруг снова стали друг друга отстреливать, через годик-другой, а возможно и раньше.

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