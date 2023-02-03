Блог | Юрий Кирпичев: Россия – родина фашизма

В России в 2022 году значительно ухудшилась ситуация с демократией, пишет The Economist в ежегодном исследовании. Страна опустилась сразу на 22 строчки в рейтинге демократичности и начала приобретать "характерные черты диктатуры". Гм, начала... Назовем вещи своими именами: в России давно махровый фашизм и даже своя Z-свастика появилась и свои эсэсовцы-вагнеровцы!

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Глубокие корни русского фашизма

Возник он не на пустом месте, а достался в наследство от советской власти, которая была эталонным фашизмом, причем куда более жестоким и последовательным, чем немецкий. Гитлеру застил глаза нацизм, в России же не отвлекались на частности и цели ставили глобальные. Но и советский фашизм вторичен, он есть следствие кондового русского фашизма, и советскую власть соседям России принесли на русских штыках.

Учение Маркса было всего лишь морковкой, которой большевики увлекли русское стадо, хотя и марксизм, если вдуматься, тоже ведет к фашизму, потому его и подхватили русские революционеры. Да и партия Гитлера называлась хоть и национал, но социалистической рабочей партией. Однако ни Маркс, ни Энгельс и в страшном сне не видели перспектив социальной революции в темной России. Что говорит о невеликом уме основоположников. Не знали они русского народа. А Ленин знал! И у него получилось.

Потому что покорная необразованная масса, к тому же воспитанная на идее исключительного величия своей страны и кроме оного не имеющая, чем гордиться, была идеальной почвой для фашизма. Куда более подходящей, чем европейцы с их гражданскими правами и свободами, развитой культурой и гражданским самосознанием. Просто у немцев после поражения в Первой мировой и катастрофического экономического спада, усугубленного Великой депрессией, сложилась благоприятная для Гитлера ситуация. Но главное – перед его глазами был успешный пример России, первопроходимицы практического фашизма. И пусть в качестве его теоретиков приводят Гаэтано Моска, Жоржа Сореля, Шарля Морраса и прочих, но кто бы о них знал, кто бы помнил, если бы Ленин не стал ледоколом для Гитлера и Муссолини! Как пелось в гимне СССР: "И Ленин великий им путь озарил".

Фашизм... Чаадаев не знал этого слова, но недаром сетовал: "Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать". С ним перекликался Д.С. Лихачёв: "Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России – это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обязательно приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму."

Однако академик знал, что никакой иной идеологии и национальной идеи, кроме величия России и всего с ней связанного (великий народ, великая литература, великая наука etc) в ней не было и быть не может, что фашизм давно восторжествовал на просторах седьмой части суши. Надеялся на отрезвление и хотел предостеречь?

Да, собственное величие давно стало национальной идеей патологически самовлюбленной страны: "Наша матушка Расея всему свету га-ла-ва!" Причем величие примитивное, буквальное, означающее размеры территории и страх соседей, и потому требующее непрерывной экспансии, а значит, войн.

Е.В. Тарле, писал о Крымской войне : "Российская империя, согласно воззрениям Николая, создавалась завоеваниями и будет держаться, пока будет в состоянии охранять старые завоевания и предпринимать новые, и физическая сила одна только подчиняет неограниченной власти русского царя весь пестрый конгломерат его подданных".

Кстати, нынешняя русско-украинская война имеет много общего с Крымской (писал об этом), что неудивительно, ибо Россия инвариантна во все времена. Да, корни русского фашизма уходят глубоко в прошлое, он имманентно присущ России, как Гитлеру нацизм...

И вот что любопытно: Путин прекрасно знает, что построил фашистское государство! Более того, оно и было его целью. Воспеваемые пропагандой прелести СССР, возвращение его гимна, подражание его традициям, все эти "можем повторить", "на Берлин", "деды воевали" и прочее бла-бла-бла – это мишура для недалеких ширнармасс. То-то Путин многократно цитировал Ивана Ильина – в 2005, 2006, 2012, 2013, 2014 и 2022 годах. Все понимает и путинское окружение, и вслед за президентом Ильина упоминали Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, российские губернаторы, патриарх Кирилл и т.д. Его книги в качестве обязательных к прочтению рекомендовали Владислав Сурков, Вячеслав Володин и Геннадий Зюганов. Мало того, тексты Ильина широко используют в заданиях для ЕГЭ...

А ведь Ильин был сторонником Гитлера и приветствовал приход к власти национал-социалистов! И является одним из идейных вдохновителей Путина. В книге "Дорога к несвободе" (2018) известный в Украине американский историк Тимоти Снайдер исследовал влияние Ильина на мировоззрение Путина и на российскую политику. С его точки зрения, идеи Ильина способствовали фашизации РФ. В одной из бесед с отцом Тихоном, своим духовником, Путин сказал, что часто перечитывает труд Ильина "Что сулит миру расчленение России"...

Надо, кстати, и нам об этом задуматься: как и в каких долях будут платить репарации Украине обломки РФ?

Идеальный шторм и биосоциозамыкание

Ибо не может хроническая тяжелая болезнь не иметь последствий вплоть до летальных. Немцам, можно сказать, повезло, они прожили при фашизме всего 12 лет, в России же он правит бал с малым перерывом вот уже более ста лет и увенчался идеальным штормом. Это эффектное выражение означает, что негативные факторы включаются одновременно, и их суммарное воздействие резко усиливается. Фразеологизм метафорически описывает кризисные ситуации в экономике, политике и других сферах.

На экономическом форуме в Давосе в январе 2009 года Путин использовал его – кризис и впрямь бушевал. Винил он в этом, само собой, Запад, но ныне сам вверг Россию в такой шторм. А недавно и Алексей Ракша этим выражением описывал демографический кризис в стране. Он стал одним из проявлений системной катастрофы – политической, экономической, технологической, научной и культурной.

Но у Лема в антиутопии "Эдем" (1958) для описания кризиса социума есть термин не менее эффектный, при этом точный, обобщающий и несущий ясный смысл: биосоциозамыкание. Книгу я читал в конце 70-х, и он врезался в память, хотя СССР, несмотря на замкнутость, не давал очевидных поводов для подобных аналогий. Все-таки огромная империя, мощная, активная, с разнообразящими общую лагерную картину культурными колониями, окруженная многочисленными союзниками и противниками.

Но сейчас вспоминается все чаще. Лем, судя по всему, пришел к идее "Эдема" предвидя логическое завершение практик гитлеровской Германии и СССР в случае тотальной победы таких диктатур, и путинская Россия отлично подтверждает его прокрустическую прогностику.

О первой части определения – Аристотель недаром определял человека как зоон политикон, животное политическое, общественное. Но животное. В 2015-м, в небольшой дискуссии с Игорем Яковенко в Фейсбуке я сослался на то, что деградацию России можно объяснить негативным дарвиновским отбором, то есть генетикой. В самом деле, если мушкам-дрозофилам при жестком отборе с методичным удалением экземпляров, не соответствующих неким требованиям, для закрепления желаемых признаков достаточно четырех поколений, то чем лучше человек? Отбор советская власть вела жесткий, а к 2015 году в этом чудовищном социальном эксперименте выросло как раз четыре поколения.

Но мэтр отверг доводы, нельзя, мол, сравнивать людей с мушками. Оно и так, в биологическом плане эксперимент, несмотря на всю свирепость советской власти, нельзя считать чистым по многим причинам, вдаваться в которые не будем. Но ведь не зря он назывался социальным!? Ох, не зря.

Потому что в России нет нужды прибегать к биологии, в ней ключевое значение имеет воздействие социума – оно гораздо эффективнее генетического отбора. И в этом смысле российский социум самый социальный в мире! Он формируется вот уже 500-600, если не больше, – московиты показали свой ндрав еще при разгроме Новгорода в конце XV века. Этот социум характерен исключительной ролью государства, постоянно нацеленного на ущемление прав и свобод населения. Вот оно и стало холопами не только по сути, но и по духу, по менталитету: мы как все, мы люди маленькие, начальству виднее, родина опять же мать – и народ безропотно едет умирать в Украину неизвестно за что. И выхода из этого социозамыкания нет.

Хотя бы потому, что если ранее власть и элита сильно отличались от простонародья(рюриковичи и смерды, дворяне и дворня, чернь) и даже на разных языках разговаривали, то сейчас власть в России поистине народная, плоть от плоти! Говорящая с массами на одном языке: мочить в сортире, стучать копытами в сторону моря, от мертвого осла уши. В Путине россияне увидели и себя! Можно быть бессовестным, лживым, вороватым, невежественным, мерзким и при этом стать царем горы. Он поднял со дна их сознания всю муть, которой стыдились, всю низость и грязь, то-то после нападения на Украину стал популярен лозунг "Нам не стыдно!"

Да, Россия дает пример безысходного социозамыкания, усугубленного замыканием геополитическим. Это изолированная страна-изгой. Мало того, она и на дорожку биодеградации встала! По самым скромным подсчетам с марта 2022 года ее покинуло 600-700 тысяч человек, но скорее более миллиона. Плюс более 100 тысяч погибших в Украине. А ведь это мужчины самого фертильного и трудоспособного возраста. От кого будут рожать россиянки – и захотят ли? Нация лишается молодежи – и будущего. Оно и к лучшему.