Евросоюз привлёк Украину к работе над будущей промышленной стратегией для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стран ЕС – об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте. Развитие совместных производственных мощностей ОПК Украины и ЕС становится важным шагом в контексте противодействия российской агрессии.

Безопасность Европы напрямую зависит от последствий войны в Украине. Своевременное покрытие потребностей Украины в вооружении, в частности, в артиллерийских снарядах поможет изменить ход событий на многих участках фронта в пользу Киева. Россия намерена продолжать войну против Украины в течение длительного времени, следовательно, потребность Украины в современном вооружении будет актуальна и дальше.

Наличие современных оборонных технологий у Киева станет фактором сдерживания реваншистских настроений России. Производство оружия в Украине позволит уменьшить расходы на логистику и избежать рисков, связанных с её транспортировкой, в частности, блокировки границ. Инвестиции в производство оружия в Украине выгодны, поскольку средняя заработная плата здесь ниже, чем во многих странах Европы, следовательно – затраты на производство минимизируются. Успешное использование западного оружия на поле боя в Украине станет лучшей рекламой для его производителей: практическая демонстрация эффективности в боевых условиях повышает спрос на такое оружие.

Открытие новых производственных линий становится необходимым условием дополнительного производства оружия для заинтересованных стран в то время, пока производство в Украине будет покрывать потребности ВСУ. Таким образом, оружейные компании получат большие прибыли, а страны Европы, соответственно, необходимое вооружение для усиления обороноспособности. В условиях российской агрессии против Украины и неоднократных угроз России в сторону стран ЕС, Европе необходимо прибегнуть к решительным действиям для усиления собственной обороноспособности и поддержки Киева в экзистенциальной борьбе против РФ. Быстрейшее развитие совместных производственных мощностей ОПК станет чётким сигналом для Москвы о готовности Украины и стран Запада дать консолидированный отпор агрессору.

А в это время для тех, кто иначе мыслит, нет места в путинской России. Ожидается, что после президентских выборов власти начнут массовые репрессии против интеллигенции. Московский суд вынес решение об аресте Бориса Акунина, выдающегося российского писателя, автора многих бестселлеров, проживающего в Великобритании, за якобы "оправдание терроризма". Московский суд принял решение взять его под арест после задержания. Российские власти продолжают курс на расширение и усиление репрессивного законодательства. Сейчас "иностранными агентами" называют всех публично выступающих против внешней или внутренней политики Кремля.

Под репрессии попадают лидеры оппозиции, активисты, независимые журналисты и правозащитники, учёные, то есть широкие круги интеллигенции. Образованное общество стало ненужным для власти. Кремлю необходим абсолютный контроль над российским обществом. Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества за якобы преступления против безопасности РФ. Согласно этому закону, имущество россиян, разоблаченных в критике СВО, может быть конфисковано.

Административные и уголовные статьи о дискредитации армии и распространении якобы ложной информации о вооруженных силах России используются как репрессивный инструмент для подавления антивоенных высказываний и уголовного преследования граждан за законную реализацию ими права на мирное выражение мнений. Карательные практики, связанные с изъятием собственности, очевидно, будут расширяться. По данным следственного комитета РФ, в стране с начала СВО возбудили 273 уголовных дела о фейках об армии. А СМИ подсчитали, что только в 2023 году в российские суды поступило 2870 административных дел о дискредитации ВС РФ.

По данным правозащитников, за последние 11 лет правления Путина 3 442 россиянина подверглись политически мотивированному уголовному преследованию. В настоящее время в России насчитывается 1011 политзаключенных. За фейки, как правило, преследуют медийных деятелей, среди которых бывшие депутаты, оппозиционные активисты, представители СМИ. А за дискредитацию чаще всего преследуют обычных граждан – студентов, пенсионеров, рабочих. Формулирование уголовных статей позволяют наказать кого-либо и почти за что угодно – словно сейчас в России сталинские времена.

В условиях ухудшения социально-экономической ситуации Путин собирается удерживать власть посредством страха и репрессий. При этом в России недостаточно мест в тюрьмах для размещения сотен тысяч арестованных и охранников арестантов. Следовательно, осуждённых отправят в стремительно пустеющие окопы на передовой. Российские интеллектуалы, частный бизнес, гражданские активисты – все они становятся жертвами власти. Ещё более массовые аресты и высылки несогласных начнутся сразу же после выборов президента РФ. Под каток репрессий, прежде всего, попадут те, кто выступает против геноцидной политики Путина. Массовые репрессии – это не теоретическая вероятность, а "национальный российский проект", реализацию которого Кремль уже начал. Россия превращается в концлагерь, бежать за пределы которого становится единственным решением, пока есть такая возможность.