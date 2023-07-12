Россия построила замену потопленному крейсеру 'Москва': что известно о малом ракетном корабле 'Циклон'. Видео

Страна-агрессор Россия построила замену крейсеру "Москва", который затонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года между Севастополем и островом Змеиный. Спустя больше года оккупанты решили хоть как-то возместить потери в войне и создали малый ракетный корабль под названием "Циклон".

Видео дня

Об этом сообщает общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий. Ракетоносец "Циклон" уже вошел в состав Черноморского флота РФ. По этому поводу в РФ даже организовали торжественное мероприятие (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Циклон", как утверждает Смолий, стал первым за 25 лет военным кораблем, построенным на Керченском заводе. Также он отметил, что корабль вооружен ракетами "Калибр".

Согласно данным Википедии, "Циклон" относится к малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт".

Это – серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России. Также их называют малые корветы.

Такие корабли приспособлены для действий в открытом море. Они являются дополнением ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", предназначенных для мелководных морей и больших рек (класса "река-море").

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне на крейсере "Москва" были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали корабельные системы ПВО. Также они были убеждены, что их не видно ни с берега, ни с неба, ни на радарах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!