Россия начала масштабные учения со стрельбами в Черном море

В понедельник, 20 сентября, около двух десятков кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Техника будет задействована в масштабных военных учениях ВМС РФ.

Как сообщило агентство "Интерфакс", кроме морской техники, российский генералитет задействует авиацию и пехоту. Следить за действиями участников учения будут с помощью беспилотников.

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты", – указано в сообщении.

Здесь же добавили, что морские полигоны предназначены для подготовки экипажей военных кораблей к ракетной и артиллерийской стрельбе. Будет проведен целый комплекс учений по тактическому ведению морского боя, поиску и ликвидации подводной лодки.

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Руководство Черноморского флота уже похвасталось достижениями в области уничтожения крылатых ракет. Эти учения прошли ранее с привлечением ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С на территории Керченского пролива.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября силовые структуры Украины провели боевые учения в регионах, граничащих с российскими территориями.