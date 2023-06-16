Россия совершенно не стыдится того, что носит статус не только государства-террориста, но и страны-мародера. На международном экономическом форуме, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге, так называемой культурной столице РФ, официанты предлагают гостям мелитопольскую черешню, украденную на временно оккупированном Запорожье.

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Соответствующие кадры опубликовали тамошние СМИ. Учитывая надпись на стаканчиках с ягодами, организаторы мероприятия, куда приедет лично диктатор Владимир Путин, гордятся "трофейным" украинским урожаем.

Отметим, что международный экономический форум в Питере действительно крупное событие, куда в прежние годы приезжали финансовые аналитики, политические эксперты и государственные руководители из 130 стран мира. Однако теперь, когда Россия продолжает террор и убийства в Украине, прекратила свою легитимность на мировой арене, мероприятие представляет собой довольно жалкое и неубедительное зрелище.

В этом сезоне платформа дискуссий предусматривает следующую повестку: "Россия – Кыргызстан", "ЕАЭС – АСЕАН", "Россия – Китай", "Россия – ОАЭ", "Россия – Латинская Америка" и "Россия – Индия".

Напомним, что во временно подконтрольном России Мелитополе в магазинах активно торгуют фальсификатом. Подделки под украинские бренды – например, "Рошен", "Хортица" и "Обухов" – завозят с территории квазиреспублики ДНР.

"Оккупанты спаивали местное население суррогатом. А ФСБшники, под чьим прикрытием шла реализация товара, получили сверхприбыль", – рассказывают журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что подрыв Каховской ГЭС неизбежно повлечет снижение урожайности чернозема Херсонщины. Знаменитые арбузы региона, которые давно стали любимым летним лакомством украинцев, значительно подорожают или утратят былую сладость.