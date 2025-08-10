Россия на фоне заявлений о готовности к прекращению огня заменила некоторых командиров: в ISW указали на детали

На фоне политических заявлений Кремля якобы о готовности к прекращению огня в обмен на захваченные украинские территории, страна-агрессор осуществляет перестановки в военном командовании. За последние дни минобороны РФ, скорее всего, заменило нескольких командиров оккупационными силами.

Речи идет о генералах, на которых возложены задания российского диктатора Путина по наступлению на севере Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Что задумали в РФ

Российские провоенные блогеры слили информацию о том, что министерство обороны РФ сняло генерал-полковника Александра Лапина с поста командующего Северной группировкой войск и Ленинградским военным округом (ЛВО). Его должность якобы занял начальник штаба сухопутных войск РФ генерал-полковник Евгений Никифоров.

Несколько милитаристов утверждали 8 августа, что российское военное командование назначило Никифорова новым командующим Северной группировкой войск, заменив Лапина, который занимал эту должность с осени 2024 года и попал под недовольство.

Ранее они резко критиковали Лапина за неспособность РФ создать так называемую буферную зону на севере Сумской и Харьковской областей Украины.

По данным аналитиков, при этом Никифоров вместе с Лапиным с середины августа 2024 года курировал "ответ" России на украинскую операцию в Курской области РФ в августе 2025 года и последующее российское наступление на север Сумщины.

"Источник в Кремле заявил, что заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров является близким союзником Никифорова и, вероятно, сыграл определенную роль в его назначении", – говорится в сводке ISW.

При этом отмечается, что ни российские государственные СМИ, ни министерство обороны РФ пока не подтвердили назначение Никифорова, а следующее назначение Лапина остается неясным.

Что предшествовало

В июле 2025-го ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 155-й бригады морской пехоты РФ в Курской области. По предварительным данным, в результате атаки было ликвидировано все командование бригады.

Ровно год назад, 6 августа 2024-го, Силы обороны Украины ошеломили мир, начав военную операцию на территории Курской области России. Ведь это впервые в истории войска безъядерной страны заняли часть территории ядерного государства – и продолжают удерживать там позиции после года ожесточенных боев.

В течение этого времени, по подсчетам командования ВСУ, на Курщине армия РФ потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Среди этих потерь – и около 4000 северокорейских солдат, которых КНДР отправила на войну по просьбе Путина.

Недавно в телефоне одного из россиян, которые попали в руки украинских десантников на Сумщине, где активно начали наступать войска РФ, нашли видео с боевым слаживанием "второй армии мира". На опубликованных кадрах видно, как командир оккупантов унижает и применяет физическую силу к солдатам из-за их отказа умирать в мясных штурмах.

Как сообщал OBOZ.UA, в британском издании The Sun вышла публикация о зверском отношении командиров к оккупантам в воинской части 31831, подразделения которой воюют против ВСУ на Донетчине. По данным расследователей, командование требует от подчиненных платить взятки, чтобы не попасть в горячие точки на фронте, и к оккупантам, которые отказываются платить, применяют пытки, а затем отправляют на самоубийственные задания.

