Не жили мирно – нечего и начинать! Кругом опасность и враждебность. Не нойте, что морковь стоит дороже бананов, заелись вы, неблагодарные, изнежились в экзотических излишествах. Скоро все будет сурово и адекватно угрожающей реальности. Пока "Яблоко" с его розовощекой фашистской оппозицией готовится к пеньковым состязаниям – главпсих в бункере рожает исторические документы, формирующие новые тренды. Стратегия национальной безопасности РФ претерпела серьезные изменения.

Из нее вычеркнуты все малохольности и сопливые слабости. Пещера готовится к войне – вот главная мысль, на которой должен сфокусироваться каждый нечёсанный скрепыш. В голове плешивого стратега наблюдается "усиление военных опасностей и угроз", которым "способствуют попытки силового давления" на Россию, "наращивание военной инфраструктуры" НАТО вблизи границ и "активизация разведывательной деятельности" иностранных государств. В связи с этим необходима "отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия". Впервые за всю новейшую историю угроза ядерной войны и военного вторжения названа реальной. За путинскими страхами отчетливо маячит галлюцинирующий Патрушев, требующий "поддерживать потенциал ядерного сдерживания", обеспечивать "готовность к боевому применению" вооруженных сил и технологическую независимость ОПК, а также планировать и провести "мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах". Это с кем они собираются воевать? С Китаем? Но у Путина десна болят от поцелуев с товарищем Си. Да и лес отгружается в Китай безостановочно. Остается только НАТО. Учения Sea Breeze, проходящие в акватории Черного моря, изрядно нервируют пацанву, заставив ее срочно провести учения в Краснодарском крае с электронными пусками ракет систем ПВО С-400. Возможное вступление Украины в НАТО сделает невозможным вторжение в эту страну, так что слияния с этим альянсом Кремль не допустит. Он будет играть на опережение. Главный постулат Путина: "Если драка неизбежна – бей первым".

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Если догадка о причастности России к производству и запуску коронавируса верна – можно себе представить, как боится разоблачения Путин. Потому что тогда и Китай, и США, и ЕС захотят содрать с него три шкуры. И если от Китая еще можно будет откупиться дальневосточными и сибирскими территориями, то Запад предъявит неподъемный счет. Конечно, при условии, что Путин не перекупит западных политиков, цинично сыграв на опережение. А даже если и захочет это сделать – получится ли у него такое? В любом случае, главной опасностью для своей дряхлеющей империи он видит слияние Украины с НАТО. И если не ударить в ближайшее время – её будет уже не вернуть. В Украине и так русский язык, ранее имевший статус второго после украинского, уступил место английскому языку из-за нежелания граждан иметь что-то общее с русскими, которых все чаще воспринимают как агрессоров. И не без оснований. Спящая агентура уже зашевелилась в Одессе, на которой четко сфокусировался взгляд имперской рептилии. Путин явно ждет какого-то события, которое должно стать отправной точкой в начале большой захватнической кампании – открытой, без налета гибридности. Проверять, насколько крепки "яйца запада", лучше всего на украинской территории. Пока что имперский крючок "минских соглашений" эффективно цеплял и подвешивал официальный Киев над раскаленной сковородкой Донбасса. Казус белли – вот что нужно Путину после завершения учений Sea Breeze. Так что до 23 июля он вряд ли сунется. А вот после…

Если черт в стратегии национальной безопасности заговорил о "сбережении народа" - будьте уверены, что он намерен этот народ закопать. Коронаврусный счет и так уже выписан, и разнесен по всем адресам пока еще живых россиян, но чёрту этого явно мало: ему нужна последняя решающая битва за "русский мир" орков и дикарей. Ближайшее окружение в гибельном восторге и гипнотическом оцепенении наблюдает за уверенной поступью его копыт к краю пропасти. Именно сегодня фашистская верхушка монолитна как никогда. И слова Володина – не мимикрия лизоблюда, а выстраданные мысли из самых глубин людоедской души: "Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он… Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше." Так и слышится трубный зов: "Веди нас, Октавиан! Со щитом или на щите – но мы примем любую участь, уготованную нам в последнем бою. На миру и смерть красна!.." И на всякий случай, чтобы император не сварил любвеобильного спикера в пальмовом масле, тот верноподданнически признается: "Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом!.." И эти слова оседают в царском черепе чистосердечным признанием: "Значит, думал, пёсий сын! Замышлял сесть своей похотливой жопой на согретый мною трон!"

Никто сегодня не рискнет сместить Путина, да никому это и не надо – просто потому, что он должен доиграть свою роль до конца, после чего – сгинуть навсегда в огне позора и проклятия. После сокрушительного поражения только он будет нести посмертную ответственность за губительный курс с масштабными провалами, за военные авантюры и многочисленные жертвы. Как когда-то ответственность была возложена на Гитлера. Возможно, еще несколько фигур-партайгеноссе будут назначены виновными: Шойгу, Патрушев, Бортников и иже с ними. Конечно, вряд ли они доживут до Гааги. Но по итогам столкновения человечеству все равно придется дать официальную юридическую и историческую оценку этой страшной мутации красно-коричневого вирусняка, буднично именуемого "путинизмом".

Ну, а пока он размахивает новой стратегией и разрывает топор войны, поднимая из морской пучины пугающие вундервафли. Все его существо жаждет в последний раз повоевать. Нормальной жизни за 21 год своего правления он народу так и не предоставил. Остается лишь подарить ему напоследок яркую смерть.

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