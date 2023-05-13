Россия, по моему мнению, готовится к смене Путина.

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С чего я делаю такой вывод?

Кроме скандалов внутри армии и ЧИК, заявлений Пригожина, Кадырова, отставок Генералов и т.д...

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ФСБ почало готувати альтернативні громадсько-політичні проекти. Також активізувалася умовна опозиція, що імігрувала на Захід. Всі почали готувати альтернативні політичні проекти, аби втримати ситуацію під контролем, якщо відбудеться зовнішня зміна правлячого режиму.

На мою думку, вони почали готувати ці різні проекти для збереження РФ і режиму, як такого, тільки без Путіна.

Це моя суб'єктивна думка.

Для України це позитивно в тактичній перспективі, але негативно в стратегічній, бо нас має цікавити розпад РФ на різні моно... та поліетнічні утворення.

Але цей процес може тривати десятиліттями.

Якщо ми не хочемо аби наші онуки відстоювали Незалежність в окопах, то такої країни, як РФ бути не має.

Це було б вигідно і для народів РФ.

P.S. Картинка створена штучним інтелектом за запитом: Розпад Російської Федерації.