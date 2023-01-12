Финские исследователи посчитали, что Россия теряет 180 млн долларов от введения ограничения на цену российской нефти. Каждый день. Но самое приятное дальше.

Видео дня

Они считают, что с введением эмбарго и ограничением на нефтепродукты РФ начнет терять 280 млн. долларов ежедневно. Если перечислить это на весь год, то выходит 100 миллиардов долларов.

Конечно, окончательный результат зависит от динамики цен на нефть и многого другого. Реальная сумма российских потерь будет меньше из-за всевозможных схем. Но это первый пакет санкций, который не просто постепенно сжимает Россию, а выгрызает как пираньи куски из российского бюджета. То есть режет по живому, а не на перспективу.

Мы не должны быть наивными: Деньги у Путина пока есть, но на все уже не хватит и дальше будет только хуже, а значит, время играет против российского режима. В феврале эта игра должна ускориться.