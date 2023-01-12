Россия ежедневно теряет $180 млн: санкции режут по живому, дальше будет только хуже
Финские исследователи посчитали, что Россия теряет 180 млн долларов от введения ограничения на цену российской нефти. Каждый день. Но самое приятное дальше.
Они считают, что с введением эмбарго и ограничением на нефтепродукты РФ начнет терять 280 млн. долларов ежедневно. Если перечислить это на весь год, то выходит 100 миллиардов долларов.
Конечно, окончательный результат зависит от динамики цен на нефть и многого другого. Реальная сумма российских потерь будет меньше из-за всевозможных схем. Но это первый пакет санкций, который не просто постепенно сжимает Россию, а выгрызает как пираньи куски из российского бюджета. То есть режет по живому, а не на перспективу.
Мы не должны быть наивными: Деньги у Путина пока есть, но на все уже не хватит и дальше будет только хуже, а значит, время играет против российского режима. В феврале эта игра должна ускориться.