Центральный банк России продолжает усилия по поддержанию видимости внутренней экономической стабильности путем проведения экономической политики. Она же, вероятно, усугубит экономическую нестабильность страны-агрессора, продолжающую вести войну против Украины.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По оценкам аналитиков, вторичные санкции могут оказать дополнительное влияние на российскую экономику, а также ее военные возможности.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на ежемесячный отчет Центробанка РФ за июнь 2025 года, сообщило, что сезонно скорректированный годовой уровень инфляции (SAAR) в стране снизился до четырех процентов в июне 2025 года (соответствует целевому уровню инфляции в России в четыре процента). Также издание оценило снижение SAAR инфляции как первый показатель того, что усилия российского учреждения по снижению уровня инфляции были успешными.

"В отчете Центобанка предупреждалось, что официальный годовой уровень инфляции остается на уровне девяти процентов, но оценивалось, что если текущая траектория сохранится, он может достичь целевого показателя в четыре процента где-то в 2026 году. Однако SAAR является краткосрочным показателем, и его снижение вряд ли окажет положительное влияние на российскую экономику в долгосрочной перспективе", – пояснили аналитики ISW.

Также российских Центробанк сообщил, что стоимость процентных инструментов – финансовых активов, генерирующих проценты – значительно снизилась в июне 2025 года, и что инвесторы ожидают среднюю ключевую ставку ниже 18% в период с августа по октябрь 2025 года. В докладе банка утверждается, что "сильный российский рубль" внес значительный вклад в снижение SAAR. В частности, он повышает покупательную способность РФ на мировом рынке, а это, в свою очередь, снижает рублевую стоимость импортных товаров, таких как машины и технологии, снижая затраты на производство (товаров или услуг) и инфляционное давление (которое со временем увеличивает цены на товары и услуги) на компании, зависящие от импортных комплектующих. Укрепление рубля смягчает удар западных санкций, поскольку удешевляет параллельный импорт и сохраняет доступность заменителей.

Центральный банк России сообщил о двух потенциальных факторах, осложняющих снижение процентной ставки: постепенное ослабление эффекта от предыдущих вспышек укрепления рубля, которые способствовали замедлению роста цен в июне 2025 года, и продолжающийся рост стоимости услуг, несмотря на стабилизацию обменного курса и стоимости товаров, чувствительных к кредитованию.

"Так, вторичные санкции, вероятно, окажут дополнительное влияние на российскую экономику, подрывая доходы от российской нефти и удешевляя импорт за счет укрепления рубля, которые необходимы Кремлю для финансирования войны против Украины", – оценили аналитики экономическую ситуацию в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России официально признали проблемы с бюджетом и объявили курс на жесткую экономию: будут сокращать льготы, нацпроекты и усиливать контроль за каждой копейкой. В то же время почти 40% бюджета идет на российскую армию, МВД и спецслужбы, а не на жизнь россиян.

