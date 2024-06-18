Россия де-факто признала сбитие своего самолета А-50 и раскрыла потери экипажа: что происходит

Страна-агрессор Россия признала, что в феврале этого года Украина сбила ее самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Оккупанты заочно арестовали командира 138 зенитно-ракетной бригады Воздушных сил ВСУ Николая Дзямана – они объявили, что именно он якобы отдал приказ сбить самолет 23 февраля, однако не уточнили, про какой именно борт идет речь.

Видео дня

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Там заявили, что суд в Москве удовлетворил соответствующее их ходатайство.

"Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138 зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману", – сказано в сообщении.

Заявляется, что самолет ДРЛО А-50 23 февраля патрулировал воздушное пространство России, а Дзяман, "осознавая, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации", отдал приказ про его уничтожение. О том, что этот борт используется при массированных атаках на Украину, в Следственном комитете не упомянули.

В то же время там признали, что сбитие самолета привело к его уничтожению и гибели 10 членов экипажа.

"Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск", – сообщили в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 февраля этого года в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

– Перед началом полномасштабной войны у врага было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!