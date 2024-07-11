Российские власти отнимают жилье у жителей оккупированных украинских регионов, принуждают их получать российские паспорта и усиленно работают с украинской молодежью, пишет CEPA.

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С момента оккупации и аннексии Россией Крыма и начала "гибридной" войны на Донбассе украинские и крымскотатарские правозащитники не раз сообщали, что российские власти, фактически, вытесняют нелояльное население, замещая его выходцами из российской глубинки.

Сюда относятся не только прямые репрессии за проукраинскую позицию, но и косвенные методы давления, к примеру, кампании против крымских врачей, урезание зарплат местным специалистам и так далее. Им на смену приезжают российские переселенцы.

По словам лидера крымских татар Мустафы Джемилева, только за первые 3,5 года аннексии на полуостров переехали 550 тысяч россиян и выходцев с Донбасса. Политика заселения оккупированных территорий лояльными россиянами проводится Москвой и на Донбассе. По словам местных жителей, людей массово увольняют с предприятий, вынуждая отправляться на заработки за рубеж, а на их место нанимают приезжих из далеких сибирских деревень, мечтавших переехать в большой город.Однако с момента полномасштабного вторжения в Украину подобная политика на оккупированных территориях стала проводиться намного жестче. К примеру, в Мариуполе, помимо принесенных войной разрушений, лишивших многих украинцев крыши над головой, российская администрация отнимает у местных жителей даже уцелевшее жилье. Это делается посредством процедуры объявления жилья "безхозным".

Как сообщают независимые журналисты, это касается даже абсолютно пригодного для жизни жилья, у которого есть законный владелец и отсутствует какая-либо задолженность по коммунальным платежам.

Чтобы доказать свое право собственности, владельцам необходимо лично явиться в городскую администрацию, а также отказаться от украинского гражданства в пользу российского.

При этом чиновники не принимают никакие доверенности или документы. В случае, если владельцы не успевают доказать свои права в течение месяца, они могут сделать это только по суду, однако и для этого необходимо отказаться от украинского гражданства и получить российское. Соответственно, люди, для которых это неприемлемо, лишаются последнего жилья, и потому вынуждены покинуть город.Мариупольцы, которые в 2022 году были эвакуированы в Россию, также в большинстве своем не могут вернуться назад. Как сообщают журналисты, многие из них месяцами и даже годами вынуждены жить в пунктах временного размещения в России, поскольку им так и не предоставили обещанное новое жилье взамен разрушенного. Мариупольцы сообщают, что на месте их бывшего жилья уже выстроили дома под ипотеку, однако вынужденным переселенцам так ничего и не выдали.Тем временем на место бывших жителей в город активно едут россияне. Пропаганда, со своей стороны, активно призывает людей вкладывать деньги в разрушенное жилье, уверяя, что это очень выгодно.

Еще в начале прошлого года расследователям удалось получить методички, направляемые российскими чиновниками в пропагандистские СМИ. Одна из них была полностью посвящена материальной выгоде от "присоединения новых территорий". Точное количество россиян, переехавших в Мариуполь за годы войны, неизвестно, но, по приблизительным подсчетам украинских чиновников, их число составляет около 8 тысяч человек.

Помимо физического вытеснения бывших жителей Мариуполя и попыток "переманить" на их место новых людей, российские власти активно ведут работу с украинской молодежью, оставшейся на оккупированных территориях.

Лидер РФ Владимир Путин лично обозначил воспитание как "ключевое звено образования" – особенно в так называемых "новых регионах". Его озабоченность разделяют и российские чиновники. Так, "уполномоченный по правам ребенка" от РФ в аннексированном Севастополе Марина Песчанская пожаловалась, что дети из Запорожской и Херсонской областей "воспитаны в ненависти к России", и потому с ними "необходимо работать, чтобы переформатировать мышление".

И действительно, помимо существующих по всей России программ идеологической обработки детей, для оккупированных регионов был создан особый проект под названием "Навигаторы детства". В школы оккупированных Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей была введена должность советников директоров по воспитанию.

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов назвал результатом их работы подъем планки патриотизма, формирование школьных сообществ, добровольческих отрядов, создание военно-патриотических клубов, открытие отделений "Юнармии" и Движения детей и молодежи.Действительно, подразделения так называемой "Юнармии" с 2014 года действуют на оккупированных территориях Украины, и с 2022 года их деятельность расширилась. Согласно открытым данным, в оккупированной части Украины членами "Юнармии" стали уже около 40 тыс. детей и подростков. По словам правозащитницы и главы Центра гражданского просвещения "Альменда" Марии Сулялиной, из них как минимум 27 243 проживают в Крыму и Севастополе.

Журналисты выяснили, что в Крыму и на оккупированной части Донбасса главные штабы движения возглавляют местные коллаборанты, участвовавшие в войне против Украины с 2014 года.

Юнармейцы занимаются строевой, боевой и спортивной подготовкой, изучают оружие и, по сути, готовятся к службе в российской армии. Журналистам удалось найти как минимум несколько бывших украинцев, которые, пройдя "Юнармию", действительно стали бороться против бывшей родины в рядах российской армии. Наиболее талантливых детей иногда привозят в российский элитный образовательный центр "Сириус", в котором тоже активно проводят "военно-патриотическое воспитание".

Украинские власти, в свою очередь, рассматривают вовлечение украинских детей в деятельность "Юнармии" как нарушение законов и обычаев войны и оправдание российской вооруженной агрессии. В июне этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в аннексированном Крыму Сергею Гаврильчуку и передала дело в суд. Однако уже сегодня очевидно, что последствия подобного замещения населения и принудительной индоктринации молодежи могут растянуться на десятки лет.