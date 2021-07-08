Российскую Махачкалу накрыл мощный ливень, людей и машины уносило потоками воды. Видео

В среду, 7 июля, в столице Республики Дагестан России Махачкале произошел сильный ливень. В результате произошло наводнение улиц, из-за чего затруднено движение автомобилей, а в некоторых частях города людей буквально смывало речными потоками.

Об этом сообщил портал "Кавказский узел". Несмотря на то, что дождь лил около 30 минут, в некоторых дворах машины просто ушли под воду с крышей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Непогода не только затопила город, но и фактически обесточила часть региона. В некоторых частях города людей аварийно отключили от водоснабжения. Все муниципальные власти Махачкалы работают в усиленном режиме, для ликвидации последствий ЧП привлечены спасатели и военные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, очередной циклон над Крымом 7 июля затопил город Саки. Людей из частных домов, окруженных водой, эвакуируют спасатели.